Кабмін готує два прогнози зростання економіки у 2020 році



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Різниця в прогнозах зумовлена можливою зміною бізнес-клімату в Україні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в оновленому макропрогнозі збереже два сценарії зростання економіки в 2020 році, обидва з яких припускають її прискорення в порівнянні з очікуваним зростанням в 2019 році.

Про це повідомив журналістам міністр Тимофій Милованов, передає «Інтерфакс-Україна».

«Є два прогнози: по одному - зростання нижче, але вище, ніж в цьому році; за другим - зростання більше, і він ближче до прогнозу прем'єра, команди і уряду в 40%. Їх буде два, і ми будемо вирішувати, який виберемо», - сказав Милованов.

Він додав, що різниця в прогнозах зумовлена можливою зміною бізнес-клімату в Україні.

«Якщо ми боремося з корупцією, схемами, боремося за право закону, за суди, проводимо реформи і робимо це чесно, то будемо мати другий сценарій. Якщо ми робимо ринок землі - робимо його добре, але при цьому не вирішуємо питання неефективності і нечесності суддів , то сценарій буде першим», - пояснив міністр.

За його словами, поки макропрогноз не затверджений, на роботу над ним потрібно ще тиждень або два.

Затверджений в травні цього року попереднім урядом макропрогноз на 2019-2021 роки також містить два сценарії розвитку.

Базовий передбачає уповільнення зростання ВВП з 3,3% в 2018 році до 3% в цьому році з прискоренням до 3,8% в 2020 році і 4,1% - в 2021 році.

Згідно з другим варіантом, в 2020-2021 роки прогнозується зростання ВВП на рівні по 3,6%, проте в 2022 році він сповільниться до 3,3%.

Прем'єр Олексій Гончарук після призначення в кінці серпня заявив про мету домогтися зростання ВВП на 40% за п'ять років: на 5% - в 2020 році, по 7% - в наступні чотири роки.