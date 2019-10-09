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    Україна погіршила позиції у рейтингу конкурентоспроможності

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    Україна погіршила позиції у рейтингу конкурентоспроможності

    Найгіршою серед проаналізованих показників рейтингу (загалом 103 позиції) в Україні є ситуація з макроекономічною стабільністю

    Україна цьогоріч посіла 85-те місце з-поміж 141 країн глобального рейтингу конкурентоспроможності, складеному експертами Всесвітнього економічного форуму, що гірше, ніж торік, коли Україна була 83-ю серед 140 країн.

    Як йдеться в щорічному звіті Всесвітнього економічного форуму, середнє значення індексу конкурентоспроможності 141 країн світу складає 61 пункт, Україна з 57-ма балами розташувалася між Шрі-Ланкою і Молдовою. Росія у рейтингу має 43-е місце.

    Найбільше балів Україна отримала за такими компонентами, як Інституції - 104-те місце (було 110-те), Навички - 44-те місце (було 45-те), Інфраструктура - 57-ме місце (як і торік), Обсяг ринку - 47-ме місце (як і торік), Ринок товарів - 57-ме місце (було 73-тє) та Динаміка бізнесу - 85-те місце (було 86-те).

    Компонентами, які тягнуть Україну донизу, виявились Макроекономічна стабільність - 133-тє місце (було 131-ше), Рівень охорони здоров'я - 101-ше місце (було 94-те), Фінансова система - 136-те місце (було 117-те) і Здатність до інновацій - 60-те (було 58-ме).

    Перше місце – у Сінгапуру як найбільш конкурентоспроможної економіки світу. Далі розташувалися США (торік були першими), на третьому місці – Гонконг. Замикають п’ятірку лідерів Нідерланди і Швейцарія. Найгірша ситуація з конкурентоспроможністю у Чаді.

    До показників, зокрема, входять розвиток інфраструктури, валютного і фондового ринку, робота державного апарату, судової системи, ділова активність, рівень освіти, показники зайнятості населення, криміногенна ситуація, інноваційні можливості, стан охорони здоров’я.

    Росія США економіка Швейцарія Нідерланди ринок рейтинг Гонконг Україна інфраструктура робота населення
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