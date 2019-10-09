Україна погіршила позиції у рейтингу конкурентоспроможності



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Найгіршою серед проаналізованих показників рейтингу (загалом 103 позиції) в Україні є ситуація з макроекономічною стабільністю

Україна цьогоріч посіла 85-те місце з-поміж 141 країн глобального рейтингу конкурентоспроможності, складеному експертами Всесвітнього економічного форуму, що гірше, ніж торік, коли Україна була 83-ю серед 140 країн.

Як йдеться в щорічному звіті Всесвітнього економічного форуму, середнє значення індексу конкурентоспроможності 141 країн світу складає 61 пункт, Україна з 57-ма балами розташувалася між Шрі-Ланкою і Молдовою. Росія у рейтингу має 43-е місце.

Найбільше балів Україна отримала за такими компонентами, як Інституції - 104-те місце (було 110-те), Навички - 44-те місце (було 45-те), Інфраструктура - 57-ме місце (як і торік), Обсяг ринку - 47-ме місце (як і торік), Ринок товарів - 57-ме місце (було 73-тє) та Динаміка бізнесу - 85-те місце (було 86-те).

Компонентами, які тягнуть Україну донизу, виявились Макроекономічна стабільність - 133-тє місце (було 131-ше), Рівень охорони здоров'я - 101-ше місце (було 94-те), Фінансова система - 136-те місце (було 117-те) і Здатність до інновацій - 60-те (було 58-ме).

Перше місце – у Сінгапуру як найбільш конкурентоспроможної економіки світу. Далі розташувалися США (торік були першими), на третьому місці – Гонконг. Замикають п’ятірку лідерів Нідерланди і Швейцарія. Найгірша ситуація з конкурентоспроможністю у Чаді.

До показників, зокрема, входять розвиток інфраструктури, валютного і фондового ринку, робота державного апарату, судової системи, ділова активність, рівень освіти, показники зайнятості населення, криміногенна ситуація, інноваційні можливості, стан охорони здоров’я.