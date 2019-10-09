Дубілет розповів, як українці житимуть без трудової книжки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр повідомив про довідки із QR-кодами та інформацію про стаж в інтернеті

У середу, 9 жовтня, уряд запускає в роботу законопроєкт і акти, які скасують обов'язковість трудових книжок.

Про це міністр уряду Дмитро Дубілет повідомив у Facebook.

Він назвав тези пропонованої реформи. Зокрема:

Громадяни не будуть зобов'язані при найманні на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.

при найманні на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати. В електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані.

дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані. Громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті . Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо того важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів.

. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо того важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів. Щоб отримати цей документ , громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП (електронний цифровий підпис). Дубілет висловив сподівання, що туди встигнуть "прикрутити" і BankID.

, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП (електронний цифровий підпис). Дубілет висловив сподівання, що туди встигнуть "прикрутити" і BankID. Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду , який буде автоматично накладатися на ці документи.

, який буде автоматично накладатися на ці документи. Якщо у вас є трудовий стаж до 2000 року , буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр - самостійно або через роботодавця. Тоді вам зберігати трудову книжку, як носій інформації, не буде потреби.

, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр - самостійно або через роботодавця. Тоді вам зберігати трудову книжку, як носій інформації, не буде потреби. Якщо хтось все ж захоче «колекціонувати» інформацію про своє стажі в трудових книжках, забороняти це не будуть. Можна все так же просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні працівник, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити.

Міністр сподівається, що зможуть прийняти закони, відповідні постанови і запустити все технічно вже в цьому - 2019 - році.