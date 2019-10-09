Дубілет розповів, як українці житимуть без трудової книжки
Міністр повідомив про довідки із QR-кодами та інформацію про стаж в інтернеті
У середу, 9 жовтня, уряд запускає в роботу законопроєкт і акти, які скасують обов'язковість трудових книжок.
Про це міністр уряду Дмитро Дубілет повідомив у Facebook.
Він назвав тези пропонованої реформи. Зокрема:
- Громадяни не будуть зобов'язані при найманні на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.
- В електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані.
- Громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо того важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів.
- Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП (електронний цифровий підпис). Дубілет висловив сподівання, що туди встигнуть "прикрутити" і BankID.
- Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи.
- Якщо у вас є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр - самостійно або через роботодавця. Тоді вам зберігати трудову книжку, як носій інформації, не буде потреби.
- Якщо хтось все ж захоче «колекціонувати» інформацію про своє стажі в трудових книжках, забороняти це не будуть. Можна все так же просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні працівник, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити.
Міністр сподівається, що зможуть прийняти закони, відповідні постанови і запустити все технічно вже в цьому - 2019 - році.