Кабмін направив до Ради законопроєкт про боротьбу з відмиванням коштів



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Законопроєкт передбачає збільшення штрафів за відмивання доходів — з 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу до 10 мільйонів неоподатковуваних мінімумів (170 мільйонів гривень)

Новий законопроєкт має адаптувати українське законодавство до вимог європейських директив та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів - пресслужба

Кабінет міністрів України схвалив та направив на розгляд Верховної Ради законопроєкт про систему боротьби з відмиванням коштів.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 25 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що новий законопроєкт має адаптувати українське законодавство до вимог європейських директив та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом.

«Проєкт закону, зокрема, пропонує спростити процедури звітування про фінансові операції для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій та інших фінансових установ). Наприклад, розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, збільшується зі 150 до 400 тис грн, а кількість ознак таких операцій зменшується з 17 до 4», — пояснюють у Мінфіні.

Також у законопроєкті передбачено запровадження ризик-орієнтованого підходу до фінансових операцій та автоматизацію процесу надання фінансової інформації.

Також законом передбачено збільшення штрафів за відмивання доходів — з 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу до 10 мільйонів неоподатковуваних мінімумів (170 мільйонів гривень).

«Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу; встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, та збиранню грошей чи майна для терористичних цілей», — додають у Мінфіні.

5 серпня повідомлялось, що ДБР відкрила кримінальну справу щодо відмивання грошей за допомогою державних облігацій.

Раніше у регуляторі фондового ринку повідомили, що за рік на біржах провели операцій на 20 мільярдів гривень з метою ухилитися від сплати податків.