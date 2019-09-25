Кабмін передав до Ради законопроєкт про ринок землі



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Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави - законопроєкт

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення - уряд

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про ринок землі і передав його на розгляд до Верховної Ради.

Про це заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук на пресбрифінгу.

«Цей законопроєкт, що ми сьогодні затвердили, передамо до парламенту. Українська земля має купуватись тільки українськими громадянами і компаніями. Єдиний виняток, який міститься в законі, - це те, що іноземці можуть успадковувати землю. Тобто, якщо право успадкувати землю має іноземець, то таким чином він може отримати право власності, але протягом року він має її продати», - сказав Гончарук.

Він зазначив, що незабаром текст законопроєкту буде опубліковано, і він мало чим відрізняється від того, який раніше було опубліковано на сайті Мінекономрозвитку.

Нагадуємо, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроєкту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроєктом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.