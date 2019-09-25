Уряд призначив нового очільника Нацполіції



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Ігор Клименко призначений главою Нацполіції

Новопризначений голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що продовжуватиме ті реформи, які реалізують з моменту створення Національної поліції

Кабмін 25 вересня прийняв відставку голови Національної поліції Сергія Князєва та призначив нового очільника поліції. Ним став генерал поліції третього рангу Ігор Клименко, який до цього обіймав посаду заступника голови Нацполіції.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Зазначається, що новопризначений голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що продовжуватиме ті реформи, які реалізують з моменту створення Національної поліції.

«Завдання номер один – покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Наступний напрям роботи – профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам, а також покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху», - зазначив Клименко.

Він зауважив, що активно продовжуватиме роботу у напрямку протидії насильству у сім’ї, протидії незаконному обігу наркотичних речовин. Окремим питанням буде налагодження співпраці поліції з територіальними громадами, а також розвиток та використання IT компонентів у побудові відомства.

До слова, Ігор Клименко народився 25 жовтня 1972 року у Києві. У 1994 році закінчив Харківський військовий університет. До 1997 проходив військову службу у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію – психолог.

У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

В органах внутрішніх справ служить з 1998 року, пройшов кар’єрний шлях від психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області до начальника Департаменту і заступника голови Національної поліції України. Учасник миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово.

У 2014 році брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Координатор процесу реформування правоохоронного відомства у тісній співпраці з іноземними партнерами. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю «Захиснику Вітчизни».

Нагадаємо, 24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що подав у відставку.

23 вересня ЗМІ повідомили, що у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

Згодом Князєв у соцмережі заперечив інформацію про скандал із коштами на кордоні із Польщею, у який нібито потрапила його колишня дружина.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками одного з митних постів Львівської митниці ДФС, що сприяло вивезенню незадекларованих готівкових коштів у сумі 650 тисяч євро через державний кордон України.