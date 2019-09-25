Кабмін звільнив ряд керівників державних структур (список)



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Уряд також звільнив голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка

Кабінет міністрів на своєму засіданні 25 вересня провів низку звільнень.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Зокрема, уряд звільнив очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергія Кузьміна та керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка.

Також Кабінет міністрів звільнив:

голову Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара;

очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову;

керівника Національного агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка;

керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова;

голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка;

голову Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка.

Уряд також звільнив голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. «Це позитивний сигнал для міжнародних вантажних перевезень, що ситуація з розподілом дозволів зміниться на краще», - прокоментував голова уряду Олексій Гончарук.

Крім того, уряд звільнив чотирьох заступників голів Фонду державного майна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрія Нікітіна, Віталія Трубарова.

«Під час засідання міністри також прийняли заяви про звільнення в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року) та голови Національної поліції Сергія Князєва», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін 25 вересня прийняв відставку голови Національної поліції Сергія Князєва та призначив нового очільника поліції. Ним став генерал поліції третього рангу Ігор Клименко, який до цього обіймав посаду заступника голови Нацполіції.