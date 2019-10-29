Кабмін планує скасувати постанову, через яку в містах могли відключити тепло і гарячу воду, – експерт



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У бюджеті - 2020 не закладені кошти для реалізації постанови №560

Уряд збирається скасувати постанову, що обмежує верхню межу ціни на опалення і гаряче водопостачання

Кабінет міністрів України на прохання Асоціації міст готується скасувати постанову №560, через яку в містах можуть відключати опалення та гарячу воду.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний експерт і журналіст Тарас Семенюк.



«Суть постанови проста – обмежити верхню межу ціни на опалення і гаряче водопостачання. Звучить красиво, ось тільки це рішення – передвиборний трюк ще часів Володимира Гройсмана, який намагався такими популістськими методами додати своїй політичній силі хоч якийсь рейтинг напередодні парламентських перегонів. На виборах Гройсман пролетів, а ось постанова №560 залишилася і діє до цих пір. Як передвиборний маневр – це може і мало якийсь сенс, але ось на ділі постанова №560 призвела до серйозних загроз», – вважає журналіст.



За його словами, якщо штучно обмежити максимальну ціну на тариф можна, то реальну собівартість послуги встановлює тільки ринок. І в разі, якщо реальна собівартість комунальних послуг перевищить встановлені обмеження, прописані в постанові, різницю доведеться погашати за рахунок бюджету.



«Оскільки у проекті бюджету на 2020 ці кошти не передбачені (в новому бюджеті вирішили зосередитися на програмі надання субсидій населенню і кошти спрямували в цю сферу), альтернативою стане відключення опалення і гарячої води посеред зими», – зазначив Семенюк.



Він також підкреслив, що подібний розвиток подій не влаштовує нинішній уряд.

«А тому ймовірно, що скоро постанову №560 все ж скасують і перейдуть до більш прозорої ціни на тарифи, яку диктуватиме ринок, а не політики на догоду своїм інтересам і амбіціям», – підсумував Тарас Семенюк.