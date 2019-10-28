Гончарук запевнив, що Кабмін не планує зменшувати субсидії



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Прем'єр заявив, що українці не повинні витрачати на комуналку більше 15% доходу

Кабінет міністрів України не планує зменшувати субсидії у цьому році протягом опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму відеоблозі «Чашка прем'єра».

Такж Гончарук запевнив, що не планується змінювати принцип оформлення субсидій.

«Субсидії зменшені в цьому році точно не будуть і цей опалювальний сезон всі ті, хто їх оформив, пройдуть на тих умовах, які вже оформлені. І принцип оформлення субсидій також не зміниться і в наступному році«, - сказав прем'єр

Він уточнив, що ті сім’ї, які отримують менші доходи, а отже потребують від держави більшого захисту, отримуватимуть більші субсидії.

«Ми підтверджуємо наш намір досягнути показника, щоби в середньому сім’я не витрачала більше 15% від сукупного доходу на комунальні послуги. В рамках цього показника ми і будемо триматися», - резюмував Гончарук.

Як повідомлялося, згідно з постановою уряду, ті, хто отримав субсидію незважаючи на те, що не мають на це права, повинні будуть повернути гроші в бюджет.

Зокрема, субсидію не отримають ті, хто мають будинок площею від 200 метрів кв або квартиру від 120 метрів кв, машину віком до п’яти років, зробили протягом року покупку на 50 тисяч грн, останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку у Центрі зайнятості.