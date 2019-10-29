Вінничани заборгували перед теплопостачальним підприємством майже 93 мільйони гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опалювальний сезон розпочався...

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» забезпечує послугами з централізованого опалення та гарячого водопостачання понад 90% мешканців м. Вінниці. Теплопостачальне підприємство надає якісну послугу споживачам, працюючи для цього 365 днів на рік, 7 днів на тиждень і 24 годину на добу.

Та не всі споживачі відповідально ставляться до свого обов’язку - сплачувати за спожите вчасно та в повному обсязі.

Станом на сьогодні рівень розрахунків населення за спожиті послуги з централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання в жовтні становить лише 115%

Звертаємо увагу, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №630 споживачі зобов’язані сплачувати за комунальні послуги до 20 числа щомісяця. Це обов’язок кожного споживача.

Тому закликаємо всіх перевірити свої рахунки і якщо є несплачені поточні нарахування або ж існує накопичений борг за попередні періоди, обов’язково погасіть його вже зараз!

Якщо борг великий і ви не можете його погасити одразу, підприємство йде назустріч і пропонує реструктурувати борг, сплативши його частинами. Головна умова при реструктуризації – одразу сплатити 30% від усієї суми, решту – частинами протягом визначеного періоду. Для цього необхідно звернутися в службу збуту КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» за адресою вул. 600-річчя, 13.

Джерело: vn.presspoint.in.ua