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    Вінничани заборгували перед теплопостачальним підприємством майже 93 мільйони гривень

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    Вінничани заборгували перед теплопостачальним підприємством майже 93 мільйони гривень

    Опалювальний сезон розпочався...

    КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» забезпечує послугами з централізованого опалення та гарячого водопостачання понад 90% мешканців м. Вінниці. Теплопостачальне підприємство надає якісну послугу споживачам, працюючи для цього 365 днів на рік, 7 днів на тиждень і 24 годину на добу. 

    Та не всі споживачі відповідально ставляться до свого обов’язку  - сплачувати за спожите вчасно та в повному обсязі.  

    Станом на сьогодні рівень розрахунків населення за спожиті послуги з централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання в жовтні  становить лише 115%

    Звертаємо увагу, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №630 споживачі зобов’язані сплачувати за комунальні послуги до 20 числа щомісяця. Це обов’язок кожного споживача. 

    Тому  закликаємо  всіх перевірити свої рахунки і якщо є несплачені поточні нарахування або ж існує накопичений борг за попередні періоди, обов’язково погасіть його вже зараз! 

    Якщо борг великий і ви не можете його погасити одразу, підприємство йде назустріч і пропонує реструктурувати борг, сплативши його частинами. Головна умова при реструктуризації – одразу сплатити 30% від усієї суми, решту – частинами протягом визначеного періоду. Для цього необхідно звернутися в службу збуту КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» за адресою вул. 600-річчя, 13. 

    Джерело: vn.presspoint.in.ua

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