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    Економіка та фінанси

    Кабмін затвердив передачу 530 держпідприємств для приватизації

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    Кабмін затвердив передачу 530 держпідприємств для приватизації

    Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів становить понад 12 млрд гривень

    Кабінет міністрів затвердив передачу 530 державних підприємств для приватизації. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму каналі у Telegram.

    «Уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств. За майже чотири місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності», - написав він.

    За його словами, приватизація цих підприємств дасть можливість залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам.

    Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів становить понад 12 млрд гривень.

    У 2020 році почнуться прозорі аукціони через Прозорро.Продажі.

    Як повідомлялось, наприкінці листопада Кабмін затвердив передачу 339 державних підприємств для приватизації.

    Раніше міністр економіки Тимофій Милованов назвав об’єкти, які не можна приватизовувати.

    Як повідомлялося, 15 листопада міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що спільно з міністерствами та центральними органами управління було проаналізовано 1399 держпідприємств, які попередньо мають потенціал для роздержавлення, і 737 із них погоджені на приватизацію.

    Кабмін міністр інвестиції приватизація уряд Тимофій Милованов Олексій Гончарук
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