Кабмін передав на приватизацію ще 76 держпідприємств



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Загалом уряд передав вже 415 із 500 державних підприємств, які планувалося віддати Фонду держмайна до кінця року

Мінекономрозвитку вже проаналізувало 1400 підприємств, які можна передати на приватизацію

Кабінет Міністрів України передав Фонду державного майна України (ФДМУ) на приватизацію ще 76 державних підприємств.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук 26 листопада, інформує пресслужба уряду.

«Загалом передали вже 415 із 500 державних підприємств, які маємо передати Фонду держмайна до кінця року. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 млрд грн від їх продажу», – розповів він.

Зазначається, що 339 підприємств були на балансі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ще 76 – з інших відомств, зокрема Міністерства енергетики та захисту довкілля, Мінекономіки та Державного управління справами.

Об'єкти, які буде продавати ФДМУ, розташовані в різних регіонах країни. Станом на 26 листопада Мінекономрозвитку проаналізувало 1400 підприємств, які можна передати на приватизацію.

Раніше міністр економіки Тимофій Милованов.назвав об’єкти, які не можна приватизовувати.

Як повідомлялося, 15 листопада міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що спільно з міністерствами та центральними органами управління було проаналізовано 1399 держпідприємств, які попередньо мають потенціал для роздержавлення, і 737 із них погоджені на приватизацію.

Загальна вартість активів цих 737 підприємств складає понад 12 млрд гривень.