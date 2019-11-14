До кінця року на приватизацію мають передати 500 держпідприємств



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Наразі у державній власності в Україні перебуває понад 3,4 тисячі підприємств

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив міністерствам та органам центральної влади передати до кінця 2019 року не менш як 500 державних підприємств до Фонду державного майна на приватизацію.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

«До 31 грудня 500 підприємств треба передати до Фонду держмайна так, щоб суспільство бачило прозорі конкурсні процедури. Потрібно знайти незалежних професійних радників, очистити наявне майно від усіх корупційних інтересів, кримінальних справ, штучних боргів. Так, щоб ці об'єкти стали цікавими для інвесторів», — повідомив Гончарук.

Він також додав, що в Україні потрібно провести прозору процедуру приватизації Центренерго, яке намагалися продати приватним інвесторам наприкінці 2018 року, однак тоді конкурс скасували через оголошення воєнного стану.

Раніше стало відомо, що уряд почав підготовку до приватизації близько 800 держкомпаній. Загалом у державній власності в Україні перебуває понад 3,4 тисячі підприємств.

Також нагадаємо, що міністр економіки Милованов хоче ліквідувати 1261 держпідприємство.За словами Милованова, Офіс управління проектами сформував концепцію приватизації, згідно якої підприємства класифікуються на три категорії. Перша група - стратегічні підприємства, які залишаються в управлінні міністерств та інших органів влади. Друга група йде на приватизацію. Третя - на ліквідацію. На кожному такому підприємстві створять ліквідаційні комісії.