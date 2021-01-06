Кабмін зірвав виконання своїх обіцянок перед зеленими інвесторами, – Гончаренко

«Український уряд не заплатив 40% боргу по зеленому тарифу, який вони обіцяли оплатити ще в червні», – заявив Гончаренко

Нардеп нагадав, що іноземні інвестори вклали сотні мільйонів доларів в будівництво «зелених» електростанцій в Україні

Кабінет міністрів України зірвав виконання головних умов «зеленого» меморандуму, підписаний з іноземними інвесторами, щодо чіткого графіку погашення боргів перед підприємствами відновлюваної енергетики за вироблену електроенергію.

Про це у Facebook написав народний депутат України від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

«Український уряд не заплатив 40% боргу по зеленому тарифу, який вони обіцяли оплатити ще в червні. Просто ще один приклад роботи з інвесторами від Зеленського. Пам’ятаєте колись Зеленський говорив про інвестиції? Що в Україні буде рай? І що тут ну просто черги стоятимуть?», – заявив Гончаренко.

Він нагадав, що іноземні інвестори вклали сотні мільйонів доларів в будівництво «зелених» електростанцій в Україні, але чинна влада не хоче виконувати свої зобовязання.

«До влади приходять «зелені» і починають розповідати, що грошей немає і платити нічого не будуть. Інвестори йдуть на поступки і списують 15% від всього боргу, але навіть і при таких умовах уряд все одно не погашає свої заборгованості», – підкреслив депутат.

При цьому він зазначив, що така поведінка влади призводить до зупинки іноземних інвестицій в Україну.

Нагадаємо, 23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку на початку січня 2021 року подати план міністерства щодо виходу «зеленої» енергетики з боргової кризи.

Як повідомлялося, в червні найбільші асоціації «зеленої» енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення «зеленого» тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва «зеленої» електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені шляхом кредитування НЕК «Укренерго» після надання держгарантій компанії. Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Крім того, Кабмін не заклав у держбюджеті на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату «зеленої» електроенергії, як того вимагає законодавство. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену «зелену» електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.