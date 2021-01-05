Рік після Оману. Нардеп поставив сім питань Зеленському

Під час поїздки до Оману Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою

Під час поїздки до Оману Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою

Торік 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною поїхав відпочивати в Оман

Рівно рік тому президент України Володимир Зеленський відпочив в Омані. Наразі очільник держави не відповів на низку важливих питань, повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Нардеп опублікував сім найважливіших питань до Зеленського :

Скільки інвестицій прийшло в Україну з Оману?

Із ким ви зустрічалися в Омані?

Чому в Оман прилітав літак із Козаком?

Чи пов'язаний приліт Козака з подальшим провалом операції по вагнеровцям?

Скільки коштувала ваша відпустка в Омані?

Чому ви обманювали і продовжуєте обманювати щодо вашої поїздки в Оман?

Хто оплатив ваш переліт з Оману до Києва?

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

ЗМІ зазначали, що в той же час в Оман можливо приїзджав нинішній заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

До відома, Зеленський не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами. Нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського.