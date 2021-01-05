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    Рік після Оману. Нардеп поставив сім питань Зеленському

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    <span>Під час поїздки до Оману Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою</span> - Рік після Оману. Нардеп поставив сім питань Зеленському
    Під час поїздки до Оману Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою
    Фото з відкритих джерел

    Торік 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною поїхав відпочивати в Оман

    Рівно рік тому президент України Володимир Зеленський відпочив в Омані. Наразі очільник держави не відповів на низку важливих питань, повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Нардеп опублікував сім найважливіших питань до Зеленського : 

    • Скільки інвестицій прийшло в Україну з Оману?
    • Із ким ви зустрічалися в Омані?
    • Чому в Оман прилітав літак із Козаком?
    • Чи пов'язаний приліт Козака з подальшим провалом операції по вагнеровцям?
    • Скільки коштувала ваша відпустка в Омані?
    • Чому ви обманювали і продовжуєте обманювати щодо вашої поїздки в Оман?
    • Хто оплатив ваш переліт з Оману до Києва?

    Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

    Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

    9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN. 

    Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

    ЗМІ зазначали, що в той же час в Оман можливо приїзджав нинішній заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. 

    До відома, Зеленський не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами. Нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського.

    Теги: Олексій Гончаренко політика Володимир Зеленський
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