Російське лобі перемогло: Україна почала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС, – нардеп

За даними «Укренерго» починаючи з 1 січня Україна імпортує у Білорусі 150 МВт електроенергі

«У листопаді минулого року саме повернення до імпорту електроенергії з Росії спровокувало найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку»

Компанія Віктора Пінчука «Дніпросталь-Енерго» з 1 січня розпочала імпорт електричної енергії з Білоруської АЕС. Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

«Імпорт електроенергії з Білорусі = з Росії (через фірми-прокладки) знову відновлений. Компанія «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука з 1 січня почала постачання електроенергії з Білоруської АЕС в Україну про що свідчать підсумки добових аукціонів з доступу до міждержавних мереж», – повідомив Волинець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він наголосив, що питання імпорту російського ресурсу набагато глибше ніж здається, бо знаходиться не стільки в економічній площині, скільки стосується фізичної та енергетичної безпеки України.

«Хотілося б почути висновки поважних органів, що опікуються національною безпекою - чи не свідомо нас поступово заганяють у залежність від ресурсів країни агресора?», – зазначив нардеп.

Він нагадав, що у листопаді минулого року саме повернення до імпорту електроенергії з Росії спровокувало найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку.

«Такі дії сприяли завданню рекордних збитків державним енергетичним компаніям. Через російське лобі в українській енергетиці не було затребуване вітчизняне вугілля - більшість українських шахт навесні 2020 року мали вийти в режим вимушеного простою», – нагадав нардеп.

Нагадаємо, за даними «Укренерго» починаючи з 1 січня Україна імпортує у Білорусі 150 МВт електроенергії.

Поставки здійснюють дві компанії – «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука і «Донбасенерго» Максима Єфімова, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.