Канада хоче удосконалити угоду про вільну торгівлю з Україною



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Громадські слухання, участь у яких можуть узяти усі охочі, триватимуть до 16 березня

Канадський уряд ініціював громадське обговорення варіантів удосконалення угоди про вільну торгівлю з Україною.

Про це в Оттаві оголосила міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі.

«Канада рішуче налаштована забезпечити своїм громадянам та підприємствам доступ до можливостей і споживачів на світовому ринку. Більш сполучений світ надає усім відчутні переваги, створюючи більше гідних робочих місць для середнього класу та зміцнюючи нашу економіку. Шляхом громадських обговорень я закликаю усіх канадців висловити свої думки стосовно майбутнього оновлення наріжної угоди про вільну торгівлю з Україною», - сказав Енджі.

У міністерстві міжнародної торгівлі додали, що консультації стосовно модернізації угоди «дадуть підприємцям, промисловості та всім громадянам можливість допомогти Канаді визначити її інтереси у перемовинах з Україною».

«Консультації нададуть інформацію стосовно того, як уряд має диверсифікувати та розширити преференційний доступ Канади до України, упевнившись, що це створить можливості, вигідні усім», - зазначили в офісі міністра міжнародної торгівлі.

Громадські слухання, участь у яких можуть узяти усі охочі, триватимуть до 16 березня.

Як повідомлялося, угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набрала чинності 1 серпня 2017 року. Принципової домовленості про її розширення було досягнуто під час візиту Володимира Зеленського до Канади минулого літа.

Джерело: Укрінформ