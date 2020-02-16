У «Слузі народу» розповіли, коли в Україні може з'явитися страхова медицина



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Михайло Радуцький, народний депутат від «Слуги народу», голова комітету з питань здоров’я нації

Необхідною умовою для запуску страхової медицини Радуцький вважає також виведення зарплат українців із тіні

Страхова медицина може запрацювати в Україні з 2023 року.

Про це заявив у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, член фракції партії «Слуга народу» Михайло Радуцький.

Водночас він наголосив, що для цього має бути дотримано кількох умов.

«Ми не кажемо, що ми відмінимо фінансові гарантії. Це «юніверсал каверідж» («універсальне покриття» витрат пацієнта, гарантований мінімум безоплатних медичних послуг – ред.). І він має бути. Усі країни за нього борються. Страховка буде покривати те, що не увійшло в гарантії. По-перше, ми маємо не помилитися. Ми маємо обрати ту модель, яку ми фінансово і якісно можемо дозволити в Україні», – вказав Радуцький.

Необхідною умовою для запуску страхової медицини депутат вважає також виведення зарплат українців із тіні.

«Ми (владна команда – ред.)зробимо все для того, щоб той відсоток «чорної» зарплатні був з кожним днем все менший і менший. І ми розглядаємо можливість написання того закону і вибору моделі в цьому році. Але ми вважаємо, що економічно по офіційності зарплати ми вийдемо на можливість, щоб цей закон запрацював десь рік-два – десь 2023 рік. Це не обіцянка. Це плани», – наголосив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Про необхідність запровадження страхової медицини в Україні говорять уже не перший рік. У грудні 2014 року, презентуючи програму дій уряду, тодішній прем’єр Арсеній Яценюк заявляв, що в Україні буде запроваджене медичне страхування. Про терміни, в які це планують здійснити, він не сказав.

Запровадження в Україні страхової медицини неможливе без реформування мережі лікувальних закладів і зміни моделі їх фінансування, казав тодішній міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі.

До слова, 29 грудня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». У МОЗ інтенсивно працюють над створенням нормативно-правового забезпечення закону. За всі роки незалежності в Україні провели менше 2,5 тис. операцій з трансплантації органів, хоча наразі потреба – близько п’яти тисяч у рік.

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