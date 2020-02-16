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    Зеленський і Столтенберг в Мюнхені обговорили виконання програм Україна - НАТО

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    Президент України зустрівся з Генеральним секретарем НАТО - Зеленський і Столтенберг в Мюнхені обговорили виконання програм Україна - НАТО
    Президент України зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

    обговорили виконання домовленостей після зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі 9 грудня

    На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    Глава держави подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень нашої країни.

    «Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу», – наголосив Зеленський.

    Окремо президент відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, які є ефективним інструментом системних перетворень у країні. Було порушено питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

    Єнс Столтенберг зазначив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях, і наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру завдяки відновленню Нормандського формату.

    Сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі 9 грудня 2019 року та ситуацію на Донбасі.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. В рамках візиту президент проведе низку міжнародних зустрічей.

    НАТО Володимир Зеленський Україна Мюнхенська конференція з безпеки Єнс Столтенберг президент
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