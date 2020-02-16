Україна, Грузія і Молдова попросили фінансової допомоги у ЄС



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Київ, Тбілісі і Кишинів попросили надати фінансову підтримку регіонам Східного партнерства

Глави МЗС України, Грузії і Молдови підписали спільне звернення до Єврокомісії з проханням надати фінансову підтримку регіонам Східного партнерства в рамках наступної кількарічної фінансової перспективи Євросоюзу на 2021-2027 роки.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Глави зовнішньополітичних відомств трьох асоційованих партнерів закликали ЄС у рамках стратегічного бюджетного планування на наступні 7 років врахувати масштаби і амбітність реформ, що здійснюються та заплановані Україною, Грузією і Молдовою у процесі європейської інтеграції.

У цьому контексті міністри наголосили на важливості передбачити у «Багаторічній фінансовій перспективі» збільшення ресурсів на потреби держав-учасниць «Східного партнерства», яка відповідатиме їхнім європейським зобов’язанням та пріоритетам у відносинах з ЄС.

Спільне звернення міністрів є черговим свідченням єдності підходів України, Грузії і Молдови до питання майбутнього розвитку «Східного партнерства» на основі принципу диференціації та ідеї поглиблення діалогу у форматі «ЄС+ три асоційовані партнери».