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    Економіка та фінанси

    Україна, Грузія і Молдова попросили фінансової допомоги у ЄС

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    Україна, Грузія і Молдова попросили фінансової допомоги у ЄС

    Київ, Тбілісі і Кишинів попросили надати фінансову підтримку регіонам Східного партнерства

    Глави МЗС України, Грузії і Молдови підписали спільне звернення до Єврокомісії з проханням надати фінансову підтримку регіонам Східного партнерства в рамках наступної кількарічної фінансової перспективи Євросоюзу на 2021-2027 роки.

    Про це повідомила пресслужба МЗС України.

    Глави зовнішньополітичних відомств трьох асоційованих партнерів закликали ЄС у рамках стратегічного бюджетного планування на наступні 7 років врахувати масштаби і амбітність реформ, що здійснюються та заплановані Україною, Грузією і Молдовою у процесі європейської інтеграції.

    У цьому контексті міністри наголосили на важливості передбачити у «Багаторічній фінансовій перспективі» збільшення ресурсів на потреби держав-учасниць «Східного партнерства», яка відповідатиме їхнім європейським зобов’язанням та пріоритетам у відносинах з ЄС.

    Спільне звернення міністрів є черговим свідченням єдності підходів України, Грузії і Молдови до питання майбутнього розвитку «Східного партнерства» на основі принципу диференціації та ідеї поглиблення діалогу у форматі «ЄС+ три асоційовані партнери».

    МЗС ЄС Київ Молдова Грузія Україна Мюнхенська конференція з безпеки
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