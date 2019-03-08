Китай заборонив поставки канадського насіння ріпаку



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Митна служба Китаю заявила, що виявила в насінні шкідливі організми

Китайська митниця припиняє прийом заявок від канадської компанії Richardson International Limited і інших відповідних підприємств на митне оформлення імпорту насіння ріпаку в Китай, таке рішення міститься в попередженні, опублікованому Головним митним управлінням КНР.

Попередження було опубліковано після того, як китайська митниця виявила, що насіння ріпаку, яке імпортуються з Канади, «заражене шкідливими організмами». Призупинення митного оформлення стосується насіння ріпаку, відправленого відповідними компаніями з 1 березня цього року.

Попередження, опубліковане з метою захисту сільськогосподарського виробництва та екологічної безпеки Китаю, буде діяти до тих пір, поки не буде прийнято рішення про його скасування, повідомили в управлінні.

Останнім часом повідомлення про виявлення зараженого різними шкідливими організмами насіння ріпаку з Канади надійшли від декількох митних служб регіонів Китаю.

У зв'язку з цим управління заявило, що буде проводити оцінку ризиків, своєчасно коригувати попереджувальні заходи та інформувати китайські підприємства, що займаються імпортом насіння ріпаку.

Китай повідомив Канадське агентство з контролю за якістю харчових продуктів про прийняте рішення.

Джерело: Синьхуа