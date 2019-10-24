Клієнти «Миколаївгаз Збуту» отримали можливість керувати своїм зимовим запасом газу онлайн новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

1358 миколаївців придбали 1,5 млн куб. м природного газу за акційною ціною

Майже півтори тисячі миколаївців скористалися акцією «Твоя Енергонезалежність» і запаслися газом на зиму за літньою ціною 5,99 грн за один кубометр. А з 15 жовтня вони можуть швидко визначити, коли з максимальною вигодою використовувати куплений ними зимовий запас газу.

Достатньо в онлайн-режимі вибрати період для використання газу із запасу, а також його частку в загальному обсязі споживання (в діапазоні від 0 до 100%). Для учасників акції, які утримаються від заявок на управління, діють звичайні умови акції: вони за умовчанням отримають газ із запасу в ті місяці, коли його ціна виявиться нижче ціни ПСО, встановленої для інших споживачів.

1358 миколаївців скористалися акцією «Твоя Енергонезалежність» та придбали 1,5 млн куб.м природного газу. При цьому близько 70% заявок на покупку газу оформлені онлайн за допомогою «Особистого кабінету» на сайті 104.ua, а 30% - в Центрах обслуговування клієнтів.

Тож з 15 жовтня учасники акції можуть самі вибрати, як використовувати придбаний запас газу в опалювальний період. Якщо ціна ПСО виявиться нижче акційної ціни, споживач в цей місяць може використати саме акційний газ – для цього йому достатньо надати заявку. Без заявки діють звичайні умови акції, тобто правило «нижчої ціни».

В акційній ціні не враховані послуги з доставки газу, які змінюються в залежності від регіону і будуть оплачуватися додатково по окремих щомісячних рахунках.

«У разі розрахунку за акційною ціною споживачеві необхідно буде сплатити лише за послуги з доставки газу (розподіл і транспортування). Вартість цих послуг, а також залишок передплаченого газу по акції відображатимуться у щомісячному рахунку за використане паливо як в «Особистому кабінеті» онлайн на сайті 104.ua, так і при отриманні друкованої платіжки поштою. Нагадуємо, що споживачам, які скористалися акцією, важливо обов’язково щомісяця передавати показання лічильника газу для коректного здійснення обліку спожитого газу» - розповідає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

В разі використання зимового резерв газу до 31 березня 2020 року, надалі споживачі отримають газ на загальних умовах. Ті клієнти компанії, які до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів у рахунок наступних платежів або повернути гроші за заявою.

Нагадаємо, що можливість придбати газ на зиму за фіксованою акційною ціною 5 995,53 грн. за тис. куб м, споживачі газу отримали вперше. Ця ціна була визначена державним монопольним постачальником природного газу НАК «Нафтогаз України», який виступив гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього. За інформацією оптового постачальника, учасники акції «Твоя енергонезалежність» таким чином зможуть скоротити свої витрати на газ в опалювальний період до 25%.