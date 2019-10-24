«Нафтогаз» радить Кличку ще не вмикати тепло в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У «Нафтогазі» вважають, що до підключення опалення варто підійти вибірково

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вважає, що ще рано розпочинати опалювальний сезон у Києві.

Про це йдеться на сторінці «Нафтогазу» у Facebook.

У НАК зазначили, що, за прогнозом, після похолодання 29 жовтня з 4 листопада у столиці температура повітря підніметься вище +11 градусів.

«Не хочемо псувати настрій пану Кличку, але за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода. Найближче похолодання у наступний вівторок - буде до +8, а вже у понеділок (4.11) прогнозують до +11. До того ж, з наступного тижня розпочинаються шкільні канікули і опалювати порожні класи немає сенсу», - кажуть у «Нафтогазі»

У компанії вважають, що до підключення опалення варто підійти вибірково - дати тепло у лікарні та садочки, - «щоб кияни могли зекономити свої кошти і не опалювати повітря».

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у Києві розпочнеться 25 жовтня. На повний запуск системи теплопостачання, за технологією, потрібно 7-10 днів.

Раніше Кличко розказав, як кияни можуть економити на сплаті за опалення.

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук заявляв, що опалювальний сезон в Україні «почнеться без особливих проблем».

Читайте також: