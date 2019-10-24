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    У світі

    В ООН порахували, скільки грошей потрібно для сповільнення глобального потепління

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    Близько двох мільярдів гектарів землі у світі в занедбаному стані через вирубку лісів і надмірне використання - В ООН порахували, скільки грошей потрібно для сповільнення глобального потепління
    Близько двох мільярдів гектарів землі у світі в занедбаному стані через вирубку лісів і надмірне використання

    Близько $300 млрд потрібно на висадку нових дерев, щоб відтермінувати потепління на 20 років

    В ООН порахували, що для відтермінування глобального потепління на 20 років людству потрібно інвестувати близько $300 млрд у висадку нових дерев.

    Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт ООН

    Зазначається, що така сума співрозмірна з ВВП Чилі чи військовим витратам усіх країн на 60 днів.

    Кошти пропонують інвестувати у відновлення ґрунтів, які затримують вуглекислий газ з атмосфери: близько двох мільярдів гектарів землі у світі в занедбаному стані через вирубку лісів і надмірне використання.

    В ООН вважають, що 900 млн гектарів з цих земель можна відновити та висадити на них дерева.

    екологія газ клімат ООН ВВП військові
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