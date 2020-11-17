РГК спільно з Film.ua створила справжнє телебачення: РГК-платформу, що об'єднала всю Україну

Для масштабного онлайн-івенту було підготовлено безліч креативних сюжетів силами компаній з 16 регіонів, які працюють під брендом РГК

Підготовка до святкового телемарафону «10 років перетворень» в зв'язку з першим ювілеєм РГК, зайняла три місяці. Над проєктом працювала величезна команда – FILM.UA Group, група технічної підтримки, сценаристи, режисери, оператори, а також величезна команда співробітників РГК по всій Україні.

«Пандемія змусила нас наново оцінити значення таких буденних речей, як безпека й людське спілкування. Аби весь наш 38 тисячний колектив зміг безпечно відсвяткувати ювілей – 10-річчя компанії – ми використовували нові технології, які дали змогу спілкуватися й чути один одного дистанційно», – зазначив Олег Никоноров, директор РГК.



Для масштабного онлайн-івенту було підготовлено безліч креативних сюжетів силами компаній з 16 регіонів, які працюють під брендом РГК. Ці сюжети були розміщені на онлайн-платформі (створеної спеціально для івенту), де кожен гість мав змогу обрати одну з декількох розважальних програм, які транслювалися паралельно.

За чотири години прямого ефіру організатори встигли зробити велику перекличку, справжній телеміст між регіональними представництвами, презентувати новий логотип РГК, показати приголомшливий концерт Freedom Jazz, а директор РГК Олег Никоноров задав вектор руху компанії на наступні 10 років.

«Три місяці тому ми познайомилися з РГК і отримали незвичайний і цікавий бриф на проведення грандіозного онлайн-заходу. З величезним ентузіазмом ми включилися в роботу, оскільки це дійсно унікальний кейс для нашої країни. Ключовою цінністю РГК є люди, тому нашим завданням було створити справжній святковий телемарафон для співробітників і партнерів компанії по всьому світу – це майже сорок тисяч осіб», – сказала Юлія Сабадаш, керівник FILM.UA Entertainment.

У FILM.UA Entertainment зазначили, що онлайн-івент такого масштабу в Україні було проведено вперше. Й успіх цього унікального заходу став можливим завдяки залученості команди клієнта та професійної експертизи фахівців FILM.UA Entertainment, а також знімальною й технічної груп, які працювали над цим проєктом.

«Ми взялися за втілення унікального й технологічного формату свята, бо інновації та готовність до експериментів є сильною стороною усіх учасників проєкту – і команди РГК, і FILM.UA Entertainment. Завдяки колаборації з таким професійним і надійним партнером ми за 4 години прямого ефіру змогли об'єднати всі наші регіони й тисячі людей, щоби розповісти справжню історію прекрасного перетворення газової індустрії», – зазначила Галина Панченко, керівник комунікацій РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.