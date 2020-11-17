РГК спільно з Film.ua створила справжнє телебачення: РГК-платформу, що об'єднала всю Україну
Для масштабного онлайн-івенту було підготовлено безліч креативних сюжетів силами компаній з 16 регіонів, які працюють під брендом РГК
Підготовка до святкового телемарафону «10 років перетворень» в зв'язку з першим ювілеєм РГК, зайняла три місяці. Над проєктом працювала величезна команда – FILM.UA Group, група технічної підтримки, сценаристи, режисери, оператори, а також величезна команда співробітників РГК по всій Україні.
«Пандемія змусила нас наново оцінити значення таких буденних речей, як безпека й людське спілкування. Аби весь наш 38 тисячний колектив зміг безпечно відсвяткувати ювілей – 10-річчя компанії – ми використовували нові технології, які дали змогу спілкуватися й чути один одного дистанційно», – зазначив Олег Никоноров, директор РГК.
Для масштабного онлайн-івенту було підготовлено безліч креативних сюжетів силами компаній з 16 регіонів, які працюють під брендом РГК. Ці сюжети були розміщені на онлайн-платформі (створеної спеціально для івенту), де кожен гість мав змогу обрати одну з декількох розважальних програм, які транслювалися паралельно.
За чотири години прямого ефіру організатори встигли зробити велику перекличку, справжній телеміст між регіональними представництвами, презентувати новий логотип РГК, показати приголомшливий концерт Freedom Jazz, а директор РГК Олег Никоноров задав вектор руху компанії на наступні 10 років.
«Три місяці тому ми познайомилися з РГК і отримали незвичайний і цікавий бриф на проведення грандіозного онлайн-заходу. З величезним ентузіазмом ми включилися в роботу, оскільки це дійсно унікальний кейс для нашої країни. Ключовою цінністю РГК є люди, тому нашим завданням було створити справжній святковий телемарафон для співробітників і партнерів компанії по всьому світу – це майже сорок тисяч осіб», – сказала Юлія Сабадаш, керівник FILM.UA Entertainment.
У FILM.UA Entertainment зазначили, що онлайн-івент такого масштабу в Україні було проведено вперше. Й успіх цього унікального заходу став можливим завдяки залученості команди клієнта та професійної експертизи фахівців FILM.UA Entertainment, а також знімальною й технічної груп, які працювали над цим проєктом.
«Ми взялися за втілення унікального й технологічного формату свята, бо інновації та готовність до експериментів є сильною стороною усіх учасників проєкту – і команди РГК, і FILM.UA Entertainment. Завдяки колаборації з таким професійним і надійним партнером ми за 4 години прямого ефіру змогли об'єднати всі наші регіони й тисячі людей, щоби розповісти справжню історію прекрасного перетворення газової індустрії», – зазначила Галина Панченко, керівник комунікацій РГК.