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    Економіка та фінанси

    У жовтні споживачі Рівненщини використали понад 80 тисяч кубометрів акційного газу

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    У жовтні споживачі Рівненщини використали понад 80 тисяч кубометрів акційного газу

    Підвищення ціни газу в жовтні-листопаді учасників акції не торкнулось

    Ощадливі споживачі ТОВ «Рівнегаз збут» почали використовувати акційні кубометри блакитного палива, яке придбали в рамках акції «Твоя енергонезалежність». На сьогодні обсяг спожитого газу становить 80,2 тисячі кубометрів, це лише 6 % від всього закуплених об’ємів.

    Про це повідомив директор ТОВ «Рівнегаз збут» Леонід Кошельник.

    «Як і передбачалось умовами акції «Твоя енергонезалежність», використовувати придбане паливо споживачі почали з 1 жовтня. Таку можливість вони матимуть включно до 31 березня вже наступного року. Та якщо закупленого акційного газу не вистачить на весь опалювальний сезон, за спожитий газ вони будуть сплачувати за діючою ціною на той період. Якщо ж станом на 1 квітня 2021 року об’єм використаного газу буде меншим передплаченого, залишок коштів ми повернемо або зарахуємо на рахунок майбутніх платежів споживача», – розповів Леонід Кошельник.

    Таким чином, підвищення ціни газу в жовтні-листопаді учасників акції не торкнулось. 

    Слідкувати за використанням свого «газового запасу» споживачі можуть за рахунком, який постачальник надсилає щомісяця.

    Нагадаємо, акція «Твоя енергонезалежність» тривала з 15 серпня по 30 вересня 2020 року. Ціна на газ для її учасників становила 4.49 – 5.49 грн за кубометр. Нею скористалися 1 439 домогосподарств Рівненщини.

    ТОВ «Рівнегаз збут» упродовж п’яти років бездоганно виконує договірні зобов’язання по відношенню до кожного свого клієнта. Підприємство і надалі залишається надійним та гарантованим постачальником газу в оселі та офіси 264 тисяч клієнтів.
    Теги: газ акція опалювальний сезон
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