Кількість домогосподарств-боржників за спожитий газ у жовтні збільшилася до 60%

Борг населення за спожитий природний газ та послугу з його доставки на початок жовтня 2020 року перевищив 21,1 млрд гривень

Україну може очікувати колапс комунальної системи через величезні борги

Кількість домогосподарств, які мають борги за спожитий газ, в жовтні поточного року збільшилася в порівнянні з попередніми періодами до 60%. Про це повідомили в Асоціації постачальників енергоресурсів, що об'єднує 30 постачальників природного газу.

«З огляду на, що протягом літа-початок осені споживачі поступово погашали борги, накопичені за попередній опалювальний сезон, а вересень відрізнявся низьким споживанням, то ситуація з боргами виглядала більш оптимістично. Зараз же, за підсумками жовтня, ситуація з оплатою ресурсу стрімко погіршується - за узагальненими даними членів нашої Асоціації, кількість домогосподарств-боржників збільшилася до 60%», - сказав перший заступник голови правління Асоціації Євген Нацвін-Степанов.

«Закон №530-IX позбавив постачальників одного з найбільш вагомих важелів впливу на боржників - можливості обмеження і відключення за несплату. В результаті значна кількість громадян просто перестала платити за спожиті ресурси», - зазначив Нацвін-Степанов.

При цьому в Асоціації звернули увагу, що частка газових боргів є найзначнішою в структурі заборгованості населення за ЖКП.

За даними Державної служби статистики України, борг населення за спожитий природний газ та послугу з його доставки на початок жовтня 2020 року перевищив 21,1 млрд гривень із загального боргу населення за житлово-комунальні послуги в обсязі 54,3 млрд гривень. При цьому борги за тепло і гарячу воду станом на 30 вересня поточного року склали 16,3 млрд, а за поставку і розподіл електроенергії - 4,98 млрд гривень, зазначив заступник голови правління Асоціації.

Він звернув увагу, що найбільш критична ситуація із заборгованістю склалася в Донецькій, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях - борги мешканців кожного з цих регіонів перевищують два мільярди гривень. Найкраще побутові споживачі платять за газ в Рівненській, Кіровоградській та Черкаській областях.

У АПЕ висловили побоювання, що в разі непогашення українцями боргів за газ і комунальні послуги країну в розпал опалювального періоду може очікувати колапс комунальної системи.

Крім цього, систематичні неплатежі ведуть до накопичення боргів, які потім споживачам буде ще складніше погасити, відзначили в Асоціації.

«Після закінчення карантинних обмежень постане питання припинення газопостачання неплатників і будуть вжиті заходи стягнення заборгованості в судовому порядку, а також інші небажані наслідки», - акцентував Нацвін-Степанов.