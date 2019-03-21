Коболєв: «Газпром» уже повідомив, що транзиту газу через Україну не буде



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Коболєв сподівається, що новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами на транзит газу

«Газпром» уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від нашого транзиту, що з початку 2020 року цього транзиту не буде

Голова правління НАК «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявив, що російський «Газпром» почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною, про припинення транспортування газу через її територію з початку 2020 року.

Водночас він сподівається, новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами на транзит газу.

За словами голови правління національної нафтогазової компанії, з 1 січня 2020 року Україна передасть управління своєї газотранспортної системи (ГТС) в руки незалежного оператора. І йому слід буде підписати контракт з «Газпромом» на транзит.

«А цей процес рухається вкрай важко. І «Газпром» уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від нашого транзиту, що з початку 2020 року цього транзиту не буде», – сказав Коболєв в інтерв’ю «Рбк-Україна».

Як додав він, аби підписання договору стало можливим, «Нафтогаз» має досить просту переговорну позицію: «або «Газпром» підписує контракт, і тоді питання знецінення ГТС автоматично зникає з позову, або росіянам доведеться це компенсувати».

«Виходячи з мого досвіду роботи з «Газпромом», я впевнений, що найгірша ідея – приходити до них на переговори, не маючи позиції», – додав керівник «Нафтогазу».

Також Коболєв висловив сподівання, що Україна зможе передати систему новому оператору, і це не викличе жодного збою в її роботі. Більше того, він сподівається, що у нового оператора буде контракт з «Газпромом».

«До речі, мене часто запитують, чому «Нафтогаз» веде переговори про новий контракт з «Газпромом»? Насправді, рішення Стокгольмського арбітражу не забороняють вести переговори про транзит з 1 січня 2020 року комусь іншому. Але поки ця відповідальність лежить на мені. Саме виходячи з цього, я готую позицію та представляю її на переговорах», – резюмував він.

Раніше голова НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв не виключив можливості того, що з 2020 року російський «Газпром» без нового контракту може призупинити транзит газу через Україну.

Як повідомлялось, Росія готова зберегти транзит газу в Європу через Україну і після 2019 року, але за певних умов. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю Luxemburger Wort. «Ми про умови вже не раз говорили. Якщо коротко, це врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди, а також стабільна політична обстановка», - сказав російський прем'єр.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія висунула пропозицію НАК «Нафтогаз України» та російському «Газпрому» щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Як відомо, в Брюсселі у січні пройшли тристоронні консультації Україна-Євросоюз-Росія з питань транзиту газу через Україну після 2019 року.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав позицію РФ на газових переговорах у Брюсселі «сюрреалістичною».