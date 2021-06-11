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    Економіка та фінанси

    Колишній міністр економіки порадив українцям, як зберігати заощадження

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    Якщо є інші активи, які приносять більше ніж 0%, то потрібно інвестувати, переконує колишній міністр економіки Тимофій Милованов - Колишній міністр економіки порадив українцям, як зберігати заощадження
    Якщо є інші активи, які приносять більше ніж 0%, то потрібно інвестувати, переконує колишній міністр економіки Тимофій Милованов

    Готівка – поганий актив, переконує ексміністр

    Колишній міністр економіки України, а нині радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов порадив українцям, як правильно розпоряджатися власними заощадженнями.

    «В готівці взагалі гроші неправильно тримати, це поганий актив. Якщо є інші активи, які приносять більше ніж 0%, то потрібно інвестувати. Що є в Україні? В Україні є депозити, ставки там зараз зменшені, але все одно це краще, ніж просто в гривні тримати. Друге, є ОВДП, запозичення уряду, там більші відсотки, якщо у вас є можливість, то потрібно туди інвестувати», – радить Милованов.

    Він також додав, що частину коштів все одно б залишав в доларах чи в євро, тому що є певний ризик девальвації в Україні.

    «Якщо у вас більші суми, то можна на українських біржах через брокерів купувати акції або українських, або міжнародних компаній», – додав ексміністр.

    Також Милованов висловився з приводу криптовалюти.

    «Я б не рекомендував інвестувати в криптовалюту тим людям, які не готові все це втратити, тому що це дуже ризиковий актив. Так само я б не рекомендував інвестувати з друзями чи в якісь інші компанії, де ви не впевнені на 100%, що вас не ошукають», – резюмував він.

    До слова, монету в 50 копійок продали за тисячі гривень (фото).

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    Теги: економіка інвестиції гроші фінанси криптовалюта Тимофій Милованов
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    Колишній міністр економіки порадив українцям, як зберігати заощадження