В Україні монету в 50 копійок продали за тисячі гривень (фото)

Визначити дорогі українські 50 копійок можна за аверсом, реверсом і гуртом

В Україні за монети номіналом у 50 копійок 1992 і 1996 років випуску готові платити тисячі гривень. На аукціонах за такі монети змагаються десятки покупців. Про це стало відомо з даних аукціону Violity.

Наприклад, за дві монети (50 копійок 1992 року і 25 копійок 1992 року) заплатили 12 112 грн. Всього зробили 25 ставок.

50 копійок 1996 року – аверс-аверс-1(96)-1(96) продали за 6911 грн. 50 копійок 1996 року за 6068 грн.

Як пише портал Monety, відомо кілька різновидів 50 копійок 1992 року. Є звичайні монети, вартість яких дорівнює номіналу. Дорого продати можна тільки рідкісні різновиди, ціна на них доходить до 7000 грн.

На реверсі всіх монет вказано номінал «50 копійок», на аверсі напис «Україна» і дата «1992». Визначити дорогі українські 50 копійок можна за аверсом, реверсом і гуртом. Далі наводимо опис рідкісних різновидів.

На інтернет-аукціонах продають 50 копійок «у нерідному металі» із срібла, бронзи, міді, алюмінію, нікелевого сплаву. Офіційно такі монети в обіг не надходили, це можуть бути пробні екземпляри або невідомо де виготовлені спеціально для заробітку на нумізматах. У каталозі ІТК ціна на 50 копійок «у нерідному металі» вказана в межах 100-250 у.о.

Крім цього, колекціонерам можна продати браки, наприклад, якщо у монети два аверси або два реверси. Також є ймовірність знайти 50 копійок із поворотом реверсу до аверсу.

Нагадаємо, в Україні за деякі монети номіналом 2 копійки готові заплатити в 250 разів більше номіналу – 5 грн