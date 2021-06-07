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    В Україні монету в 50 копійок продали за тисячі гривень (фото)

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    В Україні монету в 50 копійок продали за тисячі гривень (фото)
    фото: monetabox.info

    Визначити дорогі українські 50 копійок можна за аверсом, реверсом і гуртом

    В Україні за монети номіналом у 50 копійок 1992 і 1996 років випуску готові платити тисячі гривень. На аукціонах за такі монети змагаються десятки покупців. Про це стало відомо з даних аукціону Violity.

    Наприклад, за дві монети (50 копійок 1992 року і 25 копійок 1992 року) заплатили 12 112 грн. Всього зробили 25 ставок.

    50 копійок 1996 року – аверс-аверс-1(96)-1(96) продали за 6911 грн. 50 копійок 1996 року за 6068 грн.

    Як пише портал Monety, відомо кілька різновидів 50 копійок 1992 року. Є звичайні монети, вартість яких дорівнює номіналу. Дорого продати можна тільки рідкісні різновиди, ціна на них доходить до 7000 грн.

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    В Україні монету в 50 копійок продали за тисячі гривень (фото)
    В Україні монету в 50 копійок продали за тисячі гривень (фото)
    В Україні монету в 50 копійок продали за тисячі гривень (фото)

    На реверсі всіх монет вказано номінал «50 копійок», на аверсі напис «Україна» і дата «1992». Визначити дорогі українські 50 копійок можна за аверсом, реверсом і гуртом. Далі наводимо опис рідкісних різновидів.

    На інтернет-аукціонах продають 50 копійок «у нерідному металі» із срібла, бронзи, міді, алюмінію, нікелевого сплаву. Офіційно такі монети в обіг не надходили, це можуть бути пробні екземпляри або невідомо де виготовлені спеціально для заробітку на нумізматах. У каталозі ІТК ціна на 50 копійок «у нерідному металі» вказана в межах 100-250 у.о.

    Крім цього, колекціонерам можна продати браки, наприклад, якщо у монети два аверси або два реверси. Також є ймовірність знайти 50 копійок із поворотом реверсу до аверсу.

    Нагадаємо, в Україні за деякі монети номіналом 2 копійки готові заплатити в 250 разів більше номіналу – 5 грн

    Теги: гроші Україна аукціон
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    В Україні монету в 50 копійок продали за тисячі гривень (фото)