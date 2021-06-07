Як нараховується та оподатковується дохід за депозитами

Банк як податковий агент перераховує суми податків до бюджету

Банк як податковий агент перераховує суми податків до бюджету

Депозитний рахунок оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором 1,5%

Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Якщо договором не визначено розмір процентів, банк зобов’язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Право вкладника одержувати проценти на депозит, які нараховуються в порядку та на умовах укладеного договору, закріплено законодавством України», – кажуть у Фонді гарантування.

Як нараховуються проценти:

проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав;

виплату процентів банки здійснюють у строки, визначені договором, наприклад, щомісяця або в кінці строку його дії. Як правило, проценти перераховуються на поточний рахунок вкладника, зазначений у договорі;

якщо ж договір банківського вкладу не встановлює строки і порядок виплати процентів, то їх виплачують вкладникові на його вимогу після закінчення кожного кварталу окремо від суми вкладу.

При цьому невитребувані в цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти. А в разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.

Як оподатковується дохід вкладника:

дохід вкладника у вигляді процентів на депозитний рахунок оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором 1,5%.

Банк як податковий агент перераховує суми податків до бюджету. Орієнтовний розрахунок доходів та витрат за вкладом можна отримати на сайті банку, скориставшись депозитним калькулятором.

Однак, такий розрахунок носить умовний характер та має на меті скласти ваше загальне уявлення про суму доходу та витрат від розміщення вкладу.

«Тому перед підписанням договору банківського вкладу перевірте зазначені в ньому процентну ставку, дату початку і закінчення депозиту, додаткові комісії тощо. Уточніть всі незрозумілі пункти договору у працівника банку», – радять у ФГВФО.

У випадку банкрутства банку: