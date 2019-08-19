Коломойський через суд встановлює пільгові тарифи на електроенергію для своїх заводів – ексголова НКРЕКП



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Ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк прокоментував рішення суду на користь бізнесу Коломойського Фото Станіслава Груздєва, Главком

Ексочільник НКРЕКП стверджує, що судова система, САП та НАБУ стали інструментами в руках оточення президента Зеленського

Окружний адміністративний суд міста Києва встановив пільгові тарифи для Запорізького та Нікопольского феросплавних заводів олігарха Коломойського. Натомість харківському водоканалу в задоволенні ідентичного позову відмовлено, - заявив ексголова Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк.



«Хотів би привітати Ігоря Валерійовича з рішенням Окружного адміністративного суду Києва щодо фактичного встановлення пільгових тарифів на електроенергію шляхом скасування тарифу Укренерго. Заводи групи «Приват» за рішенням судів єдині хто не сплачуватиме тариф і підриває всю енергетичну галузь. Рішення суду стосується тільки Нікопольського і Запорізького заводів феросплавів, Марганецького та Покровського ГЗК, а також Дніпроазоту. Іншим позивачам «пощастило» набагато менше - харківський водоканал з ідентичним позовом отримав від Окружного адмінсуду Києва відмову...», - написав Дмитро Вовк в Facebook.

Ексочільник НКРЕКП стверджує, що судова система, антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ стали інструментами в руках оточення президента Зеленського.



«Я не готовий приїжджати поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою. При президенті Зеленському в суди дзвонять інші люди. І Коломойському, схоже, це дуже подобається. У мене немає «баришивських» чи «солом’янських» судів, немає такого «Богдана» чи «Ситника», тому вважаю за краще перебувати в країні, де закон і право не порожній звук. Я б з задоволенням прибув на суд. Але не готовий брати участі в судилищі», - підкреслив він.



Як повідомлялося, 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі «Ротердам+».



Детективи НАБУ та прокурори САП заявили, що не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою «Роттердам+» потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.



Раніше економіст Борис Кушнірук жорстко розкритикував аргументи САП та НАБУ щодо формули «Роттердам+»: «Коли цілком серйозно наголошується, що «Детективи НАБУ та прокурори САП встановили відсутність документального підтвердження того, що енергетичне вугілля на українські ТЕС дійсно доставляли з Роттердама морським шляхом в заявлених для визначення оптової ціни на електроенергію обсягах», то усвідомлюєш, наскільки жахливо некомпетентні йолопи займаються розслідуванням економічних злочинів. Пояснювати їм, що Роттердам — це лише хаб, на базі якого ведеться розрахунок ціноутворення на вугілля та нафту, безглуздо».