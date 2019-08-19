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    Колишній голова НКРЕКП Вовк розповів, чому не повертається в Україну

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    <span>Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк</span> - Колишній голова НКРЕКП Вовк розповів, чому не повертається в Україну
    Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк
    Фото: Главком

    «Я не готовий приїжджати, поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою»

    Ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк, підозрюваний у справі «Роттердам+», заявив, що не готовий повернутися до України, «поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою».

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    Свою тривалу відсутність в Україні він пояснив тим, що «левову частку свого часу після звільнення присвятив підвищенню кваліфікації, новим знанням та випробуванням».

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    Він додав, що п’ять місяців навчався в Harvard Business School за програмою GMP26. Ще три тижні зайняв курс у бізнес-школі INSEAD.

    Крім цього, Вовк відповів на питання, «чому саме сьогодні він не в Україні».

    «Я не готовий приїжджати, поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою. При президенті Зеленському в суди дзвонять інші люди. І Коломойському, схоже, це дуже подобається.

    У мене немає «баришівських» чи «солом’янських» судів, немає такого «Богдана» чи «Ситника», тому вважаю за краще перебувати в країні, де закон і право не порожній звук. Я б з задоволенням прибув на суд. Але не готовий брати участі в судилищі», - заявив він.

    Напередодні Національне антикорупційне бюро оголосило ексголову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка в міжнародний розшук після того, як підготувало йому підозру по справі «Роттердам+».

    Як повідомлялося, Солом’янський районний суд Києва встановив відсутність підстав затримувати фігурантів у справі «Роттердам+».

    Нагадаємо, минулого тижня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри шести особам у справі «Роттердам+», включаючи двох співробітників компанії ДТЕК. Відразу після повідомлення про підозру співробітники перервали планову відпустку і повернулися в Україну. А вже на наступний день один із співробітників раніше встановленого терміну, відвідав НАБУ для участі в процесуальних діях, дав вичерпні відповіді на запитання представників бюро.

    До відома, розслідування по формулі «Роттердам+» триває більше двох років, протягом яких не було пред'явлено ніяких звинувачень. Однак після заяви тоді ще голови передвиборчого штабу «Слуги народу», а нині депутата Олександра Корнієнка про те, що у президента планують перезапуск всіх антикорупційних структур, САП і НАБУ активізувалися по масі розслідувань.

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