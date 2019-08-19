Дослідження KPMG свідчить - українські споживачі не переплачували за вугілля в період дії «Роттердам +» - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт зазначив, що ціна за формулою «Роттердам +» для вугілля газової групи у 2016-2017 році перебувала на нижній межі вартості фактичного імпорту

Протягом всього періоду 2016-2017 років ціна за вугілля була нижчою за собівартість і ціну реального імпорту - Марунич

Міжнародна аудиторська компанія KPMG дослідила ціни на енергетичне вугілля за 2016-2017 роки і з’ясувала, що вугілля за формулою «Роттердам +» у цей період коштувало переважно нижче вартості реального імпорту. Про це написав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич в блозі інтернет-видання «Кореспондент».

«Протягом всього періоду (2016-2017 роки - ред.) дана ціна була нижчою за собівартість і ціну реального імпорту, відповідно нижче ринкової ціни, і тільки в другому кварталі 2016 року ціна за формулою прирівнялася до ринкової ціни», - написав Марунич.

Експерт зазначив, що ціна за формулою «Роттердам +» для вугілля газової групи за цей же період перебувала на нижній межі вартості фактичного імпорту, тобто відповідала рівнозначній ринковій ціні вугілля.

«Таким чином, вартість вугілля в Роттердамі не є фактичною вартістю вугілля для українських ТЕС і ТЕЦ, це незалежний індикатив, що використовується для розрахунків формування тарифу вугільної генерації», - констатував Марунич.

Нагадаємо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що детективи НАБУ два роки шукали в Україні вугілля з Роттердама, який не планували звідти завозити, тому що у НАБУ не розуміють різниці між фактичним імпортом вугілля і ціновим індексом.

Член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що справа «Роттердам +» свідчить про некомпетентність і політичну заангажованість НАБУ, оскільки застосована у формулі методика імпортного паритету використовується в більшості країн Європи, доцільність і економічна обґрунтованість її використання в Україні не викликає сумнівів.

Нагадаємо, 3 березня 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. Відповідно до даної методології, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, що виробляється ТЕС, формувалася на основі біржових котирувань вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

У серпні 2018 року НКРЕКП прийняла рішення про те, що формула «Роттердам+» припинить свою дію з моменту запуску нового ринку електроенергії. Дія формули «Роттердам+» припинилася з 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні конкурентного ринку електроенергії.