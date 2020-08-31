Комбінат ім. Ілліча вимагає від Мінекономіки скасування квоти на імпорт сірчаної кислоти



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«Проблеми з постачанням сірчаної кислоти виникли після запровадження квот на ресурс, навіть попри те, що ціна на нього суттєво зросла»

Через квоти на імпорт сірчаної кислоти Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча регулярно недоотримує ресурс, що загрожує зривом експортних контрактів з постачання металопрокату. Уряд має скасувати квоти. Про це йдеться у зверненні ПАО «ММК ім. Ілліча» до прем’єр-міністра України.

На підприємстві зазначили, що в черговий раз зіткнулись з негативними наслідками введення режиму квотування на сірчану кислоту. Зокрема, трейдер національного виробника ТОВ «НВП Зоря» - ТОВ «Фірма «Електропостачзбут» на кінець серпня відвантажив меткомбінату лише 36% законтрактованого на серпень обсягу ресурсу. Такий стан справ може призвести до невиконання «ММК ім. Ілліча» експортних контрактів з постачання металопрокату.

В компанії наголосили, що проблеми з постачанням сірчаної кислоти виникли після запровадження квот на ресурс, навіть попри те, що ціна на нього суттєво зросла.

«Створена квотами монополія національних виробників на ринку сірчаної кислоти, призвела до значного росту цін на ресурс (на 80-100%), тому вартість ресурсу для нас наразі вдвічі вища ніж на ринку РФ для місцевих металургів. Однак навіть такий рівень цін не гарантує наявність ресурсу на нашому підприємстві, оскільки ми регулярно маємо справу з перебоями постачання товару місцевими виробниками, при цьому не маючи можливості диверсифікувати закупівлі за рахунок імпортних виробників», - йдеться в зверненні.

В компанії закликали уряд не допустити зриву експортних зобов’язань меткомбінату та скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, відбулася монополізація ринку. Це, в свою чергу, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у окремих посередників.

Як повідомляли ЗМІ, народний депутат Сергій Магера звернувся до керівника Головного управління Нацполіції у м.Києві із заявою про те, що Мінекономіки не реагує на порушення, що відбуваються на держпідприємстві «Східний ГЗК», внаслідок яких державі завдано збитків на 137 млн грн. Депутат зазначив, що держпідприємство «Східний ГЗК», яке є одним з найбільших виробників сірчаної кислоти, отримує збитки внаслідок того, що продає свою продукцію не кінцевим споживачам, а посередникам. Зокрема, «ексклюзивним посередником» держпідприємства є ТОВ «Фірма Торгсервіс», яка не є виробником цього ресурсу. Окрім того, депутат звертає увагу на те, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, головою якої є міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, опосередковано сприяє вчиненню таких кримінальних порушень. Зокрема тим, що не вживає заходів щодо перегляду квот на імпорт сірчаної кислоти. Та просить поліцію розібратись в ситуації.

Раніше ексголова Держрегуляторної служби Ксенія Ляпіна різко розкритикувала діяльність міністра економіки Петрашка. За її словами, квоти на сірчану кислоту було введено нібито з метою підтримки національного виробника, однак на практиці це привело до монополізації ринку.