Ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців



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Аналітики говорять про те, що нафта може зіткнутися з перешкодами в майбутньому

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent до 10:30 за київським часом піднялися на 1,2% до $46,36 за барель, самого високого рівня з березня

Ціни на нафту зростають у понеділок, 31 серпня, хоча попит поки не повернувся до докризових рівнів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent до 10:30 за київським часом піднялися на 1,2% до $46,36 за барель, самого високого рівня з березня. Ціни на нафту марки WTI зросла на 0,79% до $43,31 за барель.

Торги щодо нафти марки Brent завершуються в серпні п'ятим поспіль щомісячним підвищенням цін, у той час, як ціна на нафту WTI зростає четвертий місяць, досягнувши п'ятимісячного максимуму в $43,78 за барель 26 серпня, коли панував ураган «Лаура».

Слабкий долар США і дуже високі показники в китайському секторі послуг підтримали ціни на нафту, незважаючи на те, що попит на паливо відновлюється в умовах пандемії коронавірусу, а пропозиція залишається достатньою.

Аналітики говорять про те, що нафта може зіткнутися з перешкодами в майбутньому.

Аналітик RBC Capital Майк Трен сказав, що вплив більш дешевого долара порівняно з поточним рівнем уплине на купівлю нафти, незважаючи на трохи більш сприятливі ціни.

«Зв'язок між попитом і ціновою еластичністю в нинішніх умовах притуплена, оскільки нафта вже дешева і доступна, а покупців зараз не вистачає», - сказав Трен.

Згідно з даними Refinitiv і Vortexa, імпорт сирої нафти в Китай у вересні знизиться вперше за п'ять місяців, оскільки рекордні обсяги нафти зберігаються в найбільшого у світі імпортера та за його межами.