Нове газове родовище в Туреччині: чи відмовиться Анкара від російського газу?



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Реджеп Таїп Ердоган проводжає бурове судно Fatih (архівне фото)

Президент Туреччини Ердоган повідомив про виявлення в Чорному морі найбільшого газового родовища в історії країни, що знизить залежність Анкари від імпорту блакитного палива

Завдяки виявленому новому газовому родовищу «Сакар'я» Туреччина вже в щонайближчому майбутньому істотно знизить свою залежність від імпорту блакитного палива і навіть може почати його експортувати. З такою заявою 21 серпня виступив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

За оцінками турецьких фахівців, обсяги покладів природного газу, виявлених в Чорному морі, сягають 320 мільярдів кубометрів. Якщо ці цифри відповідають дійсності, нове родовище по праву можна називати найбільшим в історії країни. Турецький лідер сподівається, що його експлуатація розпочнеться вже 2023 року.

Імпорт газу - дороге задоволення для Анкари

Утім, чимало експертів галузі вважають плани Ердогана занадто амбітними. Натепер Туреччина покриває імпортом значну частку власних потреб у природному газі. Імпортується як трубопровідний газ, де головними постачальниками виступають Азербайджан, Росія та Іран, так і скраплений газ, де країни-постачальники - Алжир, Катар та США.

За даними німецького сайту Hürriyet.de, який пише на турецьку тематику й посилається на офіційну статистику, тільки за перше півріччя поточного року турецькі компанії імпортували 22,5 мільярда кубометрів природного газу, з яких трохи більш як 12 мільярдів кубометрів припало на трубопровідний газ. Як зазначає видання Hürriyet, у першому півріччі імпорт трубопровідного газу з Росії та Ірану скоротився відповідно на 41,5 і 44,8 відсотка відносно аналогічного періоду 2019 року.

Натепер Туреччина змушена покривати імпортом, у тому числі й з Росії, більшу частину своїх газових потреб

Тим часом аналітик консалтингової групи Wood Mackenzie Ешлі Шерман констатував, що в 2019 році імпорт енергоносіїв коштував Туреччині 41 мільярд доларів США, та й то завдяки відносно низьким цінам на нафту.

В Анкарі виявлення значних покладів блакитного палива називають дивом і стверджують, що за їхньою допомогою можна буде покрити третину потреб Туреччини в природному газі.

Експерти, однак, наголошують, що ці прогнози є лише попередніми. Зокрема, поки незрозуміло, чи можна буде видобути з родовища всі 320 мільярдів кубометрів природного газу та чи не спрямовані заяви Ердогана, в першу чергу, на те, щоб забезпечити йому підтримку електорату.

Про відкриття нового родовища оголосили з неабияким поспіхом, а на його розвідку поки було відведено занадто мало часу, зазначає в розмові з DW фахівець неурядової організації Freedom House Нейт Шенккан. «Якщо Ви називаєте щось економічним дивом, що матиме величезний вплив, то маєте бути в змозі роз'яснити й динаміку його освоєння. Наприклад, хотілося б дізнатися вартість і темпи видобутку газу, а також те, за якою ціною його можна буде продати», - вказав експерт.

Туреччина не має досвіду видобутку газу в відкритому морі

Заяву Ердогана про те, що газ з нового родовища почне надходити турецьким споживачам вже з 2023 року, фахівці також оцінюють скептично - не в останню чергу через труднощі, пов'язані з глибоководним видобутком блакитного палива.

Проєкт «Сакар'я» за своїми обсягами практично не має світових аналогів, а Туреччина, своєю чергою, не має досвіду видобутку газу у відкритому морі, підкреслює Ешлі Шерман. За його словами, для початку необхідно пробурити у ділянці родовища більше свердловин: це допоможе підтвердити обсяги покладів і ретельніше вивчити геологію родовища.

Інші аналітики вважають, що до початку експлуатації нового родовища може знадобитися до десяти років, а для успішної реалізації проєкту турецькій національній нафтогазовій компанії TPAO буде необхідно залучити іноземного партнера. Однак натепер Анкара планує освоювати родовище самостійно, проте не виключає можливості оголошення міжнародного тендера на будівництво трубопроводу для доставки природного газу до суходолу.

Родовище не вирішить економічних проблем Туреччини

Турецька економіка останнім часом переживає не найкращі часи. У 2019 році країною прокотилася боргова і валютна криза, а пандемія коронавірусу тільки погіршила ситуацію. Рівень і інфляції, і безробіття в Туреччині залишається високим, тургалузь зазнає величезних збитків, а авторитарні тенденції, що посилюються в політиці влади, відлякують багатьох інвесторів.

Тим часом турецький економіст Угур Гурсес заявив в інтерв'ю виданню Gazette Duvar, що відкриття родовища газу в Чорному морі не допоможе Туреччині закрити дефіцит поточного рахунку і не матиме істотного впливу на економіку країни в довгостроковій перспективі.

Натомість аналітик Ешлі Шерман дотримується дещо іншої думки щодо цього. Навіть якщо запаси газу виявляться не настільки значними, як очікується, і Туреччині в підсумку все-таки не вдасться відмовитися від імпорту газу, відкриття нового родовища - хороша новина, вважає він. Крім того, це посилить позиції Анкари під час переговорів з експортерами газу, особливо з урахуванням того, що в найближчі роки спливає термін дії багатьох довгострокових і дорогих контрактів і їх потрібно буде подовжувати, додав експерт.

Джерело: Deutsche Welle