Україна провела консультації щодо імпорту яловичини з Аргентини



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Учасники обговорили ряд питань, які стосувалися здоров’я та благополуччя тварин, плану моніторингу ветеринарних препаратів, а також державний контроль у сфері фітосанітарних заходів Фото dpss.gov.ua

За результатами зустрічі було напрацьовано план дій для інтенсифікації торгівлі між Україною та Аргентиною

Фахівці Держпродспоживслужби та представники компетентного органу Аргентини обговорили питання зміцнення двосторонніх відносин у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко та представники компетентних органів Аргентинської Республіки обговорили питання двосторонніх відносин у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, а також провели експертні консультації щодо можливого імпорту яловичини з Аргентини в Україну.

Зустріч відбулася 12 серпня 2020 року у режимі відеоконференції, повідомляє dpss.gov.ua

Участь у відеоконференції також взяли Посол Аргентинської Республіки в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі, Тимчасовий повірений у справах України в Аргентинській Республіці Валерій Олефір, представники Національної служби з питань здоров’я тварин та якості харчових продуктів Аргентинської Республіки, а також Заступник директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Артем Саєнко і Начальник Управління міжнародного співробітництва Олена Курята.

Учасники обговорили ряд питань, які стосувалися здоров’я та благополуччя тварин, плану моніторингу ветеринарних препаратів, а також державний контроль у сфері фітосанітарних заходів.

За результатами зустрічі було напрацьовано подальший алгоритм дій з метою прискорення процесів інтенсифікації торгівлі між Україною та Аргентинською Республікою.

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