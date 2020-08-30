Україна провела консультації щодо імпорту яловичини з Аргентини
За результатами зустрічі було напрацьовано план дій для інтенсифікації торгівлі між Україною та Аргентиною
Фахівці Держпродспоживслужби та представники компетентного органу Аргентини обговорили питання зміцнення двосторонніх відносин у сфері санітарних та фітосанітарних заходів
Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко та представники компетентних органів Аргентинської Республіки обговорили питання двосторонніх відносин у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, а також провели експертні консультації щодо можливого імпорту яловичини з Аргентини в Україну.
Зустріч відбулася 12 серпня 2020 року у режимі відеоконференції, повідомляє dpss.gov.ua
Участь у відеоконференції також взяли Посол Аргентинської Республіки в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі, Тимчасовий повірений у справах України в Аргентинській Республіці Валерій Олефір, представники Національної служби з питань здоров’я тварин та якості харчових продуктів Аргентинської Республіки, а також Заступник директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Артем Саєнко і Начальник Управління міжнародного співробітництва Олена Курята.
Учасники обговорили ряд питань, які стосувалися здоров’я та благополуччя тварин, плану моніторингу ветеринарних препаратів, а також державний контроль у сфері фітосанітарних заходів.
За результатами зустрічі було напрацьовано подальший алгоритм дій з метою прискорення процесів інтенсифікації торгівлі між Україною та Аргентинською Республікою.
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