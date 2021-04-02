Комітет з євроінтеграції і Секретаріат Енергоспівтовариства схвалили проєкт закону про REMIT, – нардеп

Законопроєкт про REMIT покликаний забезпечити високий рівень конкуренції на ринку електроенергії згідно з вимогами ЄС

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС схвалив законопроект №4503 про забезпечення прозорості на оптовому енергетичному ринку (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency або REMIT).

Про це повідомила автор законопроєкту народний депутат Людмила Буймістер.

«31 березня відбувся перший важливий крок – комітет з питань інтеграції України до ЄС схвалив мій законопроект №4503, як такий, що відповідає вімогам aquis та Угоди про Асоціацію. Тепер залишилось тільки розглянути його на засіданні комітету економічного розвитку та винести на розгляд в сесійну залу», – повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, законопроект також отримав схвалення Секретаріатом енергетичного співтовариства, Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET), Американської торгівельної палати.

«Особливо дякую голові Energy Community Янезу Копачу та члену Ради EFET Jan Haizmann за позитивну оцінку і підтримку законопроекту, а також за дуже корисні пропозиції, які обов’язково будуть враховані при підготовці до другого читання», – додала Буймістер.

Вона наголосила, що позитивна оцінка з боку Секретаріату енергетичного співтовариства пришвидшить винесення цього проекту на розгляд в сесійну залу.

Нагадаємо, законопроект № 4503 про REMIT покликаний забезпечити високий рівень конкуренції на ринку електроенергії у відповідності до вимог Європейського Союзу

Він унеможливить зловживання з боку учасників на оптових енергетичних ринках, які будуть нести відповідальності за маніпуляції на енергетичних ринках і торгівлю на основі інсайдерської інформації.