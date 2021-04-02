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    Два шляхи в українську політику

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Два шляхи в українську політику
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    Ні Шевченку, ні Вірастюку не потрібен мандат народного депутата

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    Яростная предвыборная борьба Вирастюка и Шевченко в Ивано-Франковске за статус народного депутата, кроме чисто общественного интереса, показывает нам два основных пути прорыва честолюбивого человека в политику, два способа попадания в украинскую политику, характерного для большинства нынешних народных депутатов или высокорангированных чиновников.

    Первый путь в политику, традиционный для Украины – через «старые» деньги и близость к олигархату, когда успешному или зависимому человеку нужна для дальнейшего роста не только накопленное состояние, но и большая власть, которая укрепляет и защищает его финансово-промышленную группу от конкурентов и государства.

    Второй, новый и быстрый путь в украинскую политику происходит через связи, знакомства с представителями, рвущимися к власти молодым группам бизнеса («молодые» деньги), оппозиции или «контрэлиты.». Новизна и легкость вхождения этого пути в политику привлекает многих молодых людей, недовольных своими перспективами. Участвуя в избирательной кампании, такой человек стремится конвертировать свои заслуги в спорте, искусстве, общественной деятельности, свою известность или личные качества и способности в перспективный политический статус или роль. Здесь больше авантюризма или наивности, чем расчета и понимания политической ситуации.

    В обоих случаях, входящие в политику активно используют популизм и демагогию и не слишком церемонятся с политическими и чувствами и идеологическими ориентациями своих избирателей. Ни тот, ни другой путь в политику не предполагает нести политическую ответственность за свои слова или действия. В лучшем случае - это потерянные годы или быстрые способ обогащения.

    Но справедливости ради, надо подчеркнуть, что среди тех и других, кто, таким образом, рвется к власти, попадаются и порядочные люди, но очень редко. Как правило, логика политической борьбы, правила «стаи», обстоятельства и обязательства перед хозяевами, олигархами или кураторами не дают возможность такому человеку проявить высокие моральные качества и патриотизм или даже компетентность.

    На самом деле, ни Шевченко, ни Вирастюку не нужен мандат народного депутата. Дело не в честолюбии или глупости. Оба кандидата в народные депутаты известные и не бедные люди. Один из них уже миллионер, а другой умеет неплохо зарабатывает. Но ни тот, ни другой не являются политиками и не будут политиками. Более того, появление того или другого кандидата в Верховной Раде не усилит их фракции и не улучшит моральное состояние или компетентность депутатского корпуса. Но «хозяева» ведут бои за место под солнцем через своих ординарцев, «слуг» или успешных представителей своих кланов.

    Вот почему эти выборы в Ивано-Франковске превратились в ожесточенную борьбу различных политических сил, одна из которых уже имеет власть и хочет это всем доказать, а другая сила стремится сохранить свое могущество и помешать противнику.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада вибори Івано-Франківщина Олександр Шевченко Василь Вірастюк
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