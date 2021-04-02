Арахамія прокоментував скандальне листування колеги: Ніхто валити з країни не буде

Депутатка Анна Колісник послухала головнокомандувача в Раді і вирішила «валити з цієї країни»

Давид Арахамія уточнив, що депутатка Колісник – порядна людина, яка, більш того, є патріотом своєї країни

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вибачився за резонансну переписку його колеги Анни Колісник.

Про це він заявив в ефірі «Україна 24».

Арахамія уточнив, що депутатка Колісник – порядна людина, яка, більш того, є патріотом своєї країни. Він також вибачився та додав, що це не партійна позиція.

«Точно можу запевнити всіх: ніхто з країни «валити» не буде, всі будуть працювати на користь країни, всі захищатимуть інтереси України», – заявив глава фракції «Слуга народу».

Раніше повідомлялося, що депутатка Колісник послухала головнокомандувача в Раді і вирішила «валити з цієї країни».

У мережі оприлюднили світлини, на яких видно листування Анни Колісник із невідомим. У переписці жінка пише, що «послушали Хомчака. Надо сваливать из этой страны».

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук переконаний, що після такої заяви нардепка Анна Колісник має негайно скласти свої повноваження.

«Прекрасно. Тільки запахло тим що треба боротись за національну безпеку та обороняти країну, одразу «нада валіть», – прокоментував громадський діяч Андрій Смолій.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.