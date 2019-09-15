Коломойський дискредитував «Роттердам+», щоб отримати доступ до дешевої електроенергії - експерт



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Підприємства, якими володіє Ігор Коломойський, споживають великі обсяги електроенергії, тому олігарх домагався встановлення для них пільгових тарифів

За підрахунками медіа-експертів витрати на дискредитацію формули «Роттердам+» за останні два роки становили $5 млн

Бізнесмен Ігор Коломойський розпочав наступ на «Роттердам+», щоб отримувати дешеву електроенергію для своїх підприємств.

Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в інтерв’ю журналісту. «Пан Коломойський не хотів платити більше, а для цього була розгорнута кампанія з дискредитації «Роттердам+».

Кушнірук зазначив, що коли зараз Коломойський опинився при владі, фактично його люди опинилися при владі, то зараз все його влаштовує. Він отримав контроль за «Центренерго», і тепер і вугілля постачається за ціною вище, ніж «Роттердам+», і електроенергія постачається його компаніям за ціною нижче, ніж є в цей момент на ринку», - сказав Кушнірук.

Експерт зазначив, що підприємства, якими володіє Ігор Коломойський, зокрема, феросплавні заводи, споживають великі обсяги електроенергії, тому олігарх домагався встановлення для них пільгових тарифів. Такі пільги компанії олігарха мали раніше, за часів прем’єрства Азарова, але після запровадженням формульного підходу до ціноутворення, вони змушені були купувати електроенергію за ринковою ціною, що зменшило прибутки Коломойського. «Історія з «Роттердам+» - це відверто міфологізована історія, яка була пов’язана саме з намаганням Коломойського грати, з одного боку, на дискредитацію Порошенка і минулої влади в цілому, і намагатися отримати доступ до електроенергії більш дешевої. Тому що фактично весь бізнес пана Коломойського, пов'язаний з феросплавними заводами, - це вироблення феросплавів і їх експорт з України», - пояснив Кушнірук.

Як повідмоляли ЗМІ, в період 2012-2014 років феросплавні підприємства Коломойського мали пільговий тариф на електроенергію. Лише у 2013 році завдяки пільговим тарифам вони зекономили 2,5 млрд. грн. Проте, після встановлення економічного обгрунтованої ціни (завдяки впровадженню методики «Роттердам+») додаткові витрати феросплавних підприємств олігарха у 2016-2017 роках становили 4 млрд. грн. Про це писало видання «Капітал».

За підрахунками медіа-експертів витрати на дискредитацію формули «Роттердам+» за вказані два роки становили 5 млн. дол. Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася 19 серпня, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованої за формулою «Роттердам+», на сьогодні дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за «Роттердам +» становить 1,74 тис грн за тонну, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР - 1,8 тис. грн за тонну. Раніше екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк висловив думку, що бізнесмен Ігор Коломойський за період дії прозорого ціноутворення на електроенергію втратив значну частину прибутку від енергоємних феросплавних підприємств, тому тепер мститься тим, хто ввів в дію формулу «Роттердам+». Формулу «Роттердам+» було введено постановою НКРЕКП №289 від 3 березня 2017 року “Про затвердження порядку формування прогнозованої оптової ціни електричної енергії”. У ціну електроенергії закладено вартість вугілля з огляду на котирування індексу API2 європейського хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен). 23 серпня 2018 року НКРЕКП скасувала формулу «Роттердам+» у зв'язку із початком з 1 липня 2019 року дії конкурентного ринку електроенергії.