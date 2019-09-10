НАБУ має зупинити зловживання в «Центренерго», яка купує вугілля дорожче, ніж за «Роттердам+» - Волинець



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Після зміни керівництва «Центренерго» почала закуповувати російське вугілля за завищеною ціною

Антикорупційні органи повинні втрутитись в ситуацію на держкомпанії «Центренерго», яку штучно доводять до банкрутства. Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в коментарі журналісту.



Лідер профспілки гірників зазначив, що нині держкомпанія «Центренерго» закуповує вугілля по завищеній ціні, яка значно більша, ніж розрахована за формулою «Роттердам+».



«Куплено вугілля в об'ємі 350 тисяч тонн марки П, тобто пісне, у товариства «Нафта Форс» за ціною 1970 гривень, це без ПДВ. Ще 20% додамо, це буде майже 2400. Це десь 95 доларів. Це занадто дорого - зараз міжсезоння, попит на вугілля зменшується в літній період і завжди ціна падає. Можна перевірити ціни на Роттердамі на площадці. Формула «Роттердам+», вона чим була корисною, що в літній період, згідно з цією формулою, підтримувалася ціна, коли вона падала на європейських площадках. Це для того, щоб державні шахти могли успішно працювати, щоб виплачували зарплату, щоб не було нестабільності», - заявив Волинець.



За його словами, після зміни керівництва «Центренерго», держкомпанія почала закуповувати російське вугілля за завищеною ціною, а також, під виглядом російського - вугілля з окупованих Росією українських територій.



«Змінився менеджмент. І стали постачати на теплові електростанції «Центренерго» вугілля як з окупованої території під виглядом російського, зокрема фірма «Нафта Форс» зі смішним статутним капіталом, а також посилилися об'єми постачання із Російської Федерації. І це вугілля засвітилося, наприклад, на збагачувальній фабриці «Львівська вугільна компанія» в російських вагонах. А також у нас є відео із Харківської області про перевезення вугілля по території України з Російської Федерації. Номери вагонів є і номер потяга», - повідомив Волинець.



В свою чергу експерт Віталій Кулик в статті «Коломойский подбросил уголька?» стверджує, що пов’язана з бізнесменом Коломойським компанія «Нафта Форс» постачає державному «Центренерго» вугілля по ціні на 40% вище, ніж ціна при розрахунку за формулою «Роттердам+».



Нардеп Волинець вважає, що правоохоронні органи мають розібратись в ситуації з закупівлею вугілля «Центренерго» та продажем виробленої держкомпанією електроенергії за заниженим тарифами окремим підприємствам.



«Добровільно прийняли рішення в «Центренерго» знизити тариф до 1,6 гривні, а зараз вже до 1,3 гривні. На певні підприємства постачається електроенергія за низькими цінами, створюються відповідні преференції. І це все б'є по фінансовому становищу компанії «Центренерго», яка по суті доводиться до банкрутства», - сказав Волинець.



«Силові структури - НАБУ, Генпрокуратура, СБУ - мали би розібратися, чому штучно зупиняється, блокується робота державних шахт, везеться вугілля з-за кордону, з країни-агресора, де легше сісти на потоки, на схеми, ніж турбуватися за власних шахтарів і щоб функціонували шахтарські міста...», - заявив нардеп М.Волинець, коментуючи ситуацію в «Центренерго».



Нагадаємо, нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія «Центренерго» підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з бориспільською фірмою «Нафта Форс» (статутний каптіал 1 тис. грн), засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи «Приват», яку контролює олігарх Коломойський.



Раніше член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що державна компанія «Центренерго» є епіцентром корупції, на якій заробляє Ігор Коломойський. А політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу довкола «Центренерго».



За інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася 19 серпня, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованої за формулою «Роттердам +», дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за «Роттердам +» становить 1,74 тис грн з т, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за т, з ПАР - 1,8 тис. грн за т.