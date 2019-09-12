Вугілля за формулою «Роттердам +» купити неможливо - ДТЕК



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ДТЕК проводила торги з 3 по 12 вересня, де були виставлені заявки на закупівлю вугілля для Ладижинської, Криворізької, Запорізької, Придніпровської, Бурштинської та Добротвірської ТЕС

Жоден лот з 450 тис. тонн так і не був законтрактований - пресслужба компанії

Компанія ДТЕК Енерго провела вісім сесій торгів із закупівлі ДТЕК Енерго вугілля для своїх ТЕС на майданчику Української енергетичної біржі. Всі вони завершилися безрезультатно.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відзначається, що жоден лот з 450 тис. тонн так і не був законтрактований. При цьому ціна, запропонована постачальникам, була заснована на котируванні API2 і включала вартість доставки, більш відома як «Роттердам +».

За словами гендиректора ДТЕК Енерго Дмитро Сахарука, закупівлі вугілля на біржі повинні були стати додатковим інструментом забезпечення ТЕС для проходження осінньо-зимового періоду.

«Водночас, ми не припиняли регулярні імпортні поставки з далекого зарубіжжя: Колумбії, США, Південної Африки. Ці джерела і стануть основою для наповнення наших складів в найближчі місяці. Ціна такого вугілля вища ніж, вартість палива в прив'язці до API2, плюс доставка», - каже Сахарук.

Як повідомлялося, компанія проводила торги з 3 по 12 вересня. На них були виставлені заявки на закупівлю 450 тис. тонн вугілля марки Г - по 75 тис. тонн для кожної з ТЕС: Ладижинської, Криворізької, Запорізької, Придніпровської, Бурштинської та Добротвірської.

Запропонована на торги ціна визначалася на основі індексів API2 на умовах CIF в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен на 30 серпня 2019 р включала витрати на доставку вугілля до кожної з ТЕС. Таким чином, на торгах було сформовано цінову пропозицію в діапазоні 1 867-1 966 грн / т в залежності від розташування ТЕС.

Нагадаємо, раніше головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов з посиланням на дані, які були озвучені 19 серпня на нараді в Офісі президента за участю голови держави Володимира Зеленського повідомив, що формула «Роттердам +» забезпечує найнижчу ціну вугілля на сьогодні.