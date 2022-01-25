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    Економіка та фінанси

    Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від «Великого будівництва» 80% – ЗМІ

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    Компанії бізнес-партнерів збільшили чистий дохід від програми &laquo;Велике Будівництво&raquo; - Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від «Великого будівництва» 80% – ЗМІ
    Компанії бізнес-партнерів збільшили чистий дохід від програми «Велике Будівництво»
    фото з відкритих джерел

    Обидві компанія в минулому році заробили 13,1 млрд грн

    Компанії з оточення олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера, нардепа Ігоря Палиці в 2021 році збільшили доходи з «Великого Будівництва» на 80%, або на 5,8 млрд грн. Про це повідомляє видання «Наші Гроші».

    «Добре покращились (збільшили чистий дохід від програми «Велике Будівництво», – прим.) фірми, пов’язані з представниками партії «За майбутнє» Палиці/Коломойського. «ПБС» приросло 3,3 млрд грн (71%), «Хмельницьке ШБУ 56» – 2,5 млрд грн (91%)», – повідомило видання.

    Обидві компанія в минулому році заробили завдяки програмі «Велике Будівництво» 13,1 млрд грн.

    Зокрема компанія ПБС в 2021 році збільшила виручку на 71% (на 3,3 млрд грн) до 7,7 млрд грн. Хмельницьке ШБУ-56 – на 91% (на 2,5 млрд грн) до 5,23 млрд грн.

    Нагадаємо, компанія ПБС з оточення Ігоря Коломойського увійшла до ТОП-4 найбільших вигодоотримувачів «Великого Будівництва». У 2020 році ПБС збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

    За даними ЗМІ, ТОВ «ПБС» записано на робітницю курорту «Буковель» Іванну Непік.

    Теги: Ігор Коломойський гроші Ігор Палиця
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    Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від «Великого будівництва» 80% – ЗМІ