Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від «Великого будівництва» 80% – ЗМІ

Обидві компанія в минулому році заробили 13,1 млрд грн

Компанії з оточення олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера, нардепа Ігоря Палиці в 2021 році збільшили доходи з «Великого Будівництва» на 80%, або на 5,8 млрд грн. Про це повідомляє видання «Наші Гроші».

«Добре покращились (збільшили чистий дохід від програми «Велике Будівництво», – прим.) фірми, пов’язані з представниками партії «За майбутнє» Палиці/Коломойського. «ПБС» приросло 3,3 млрд грн (71%), «Хмельницьке ШБУ 56» – 2,5 млрд грн (91%)», – повідомило видання.

Обидві компанія в минулому році заробили завдяки програмі «Велике Будівництво» 13,1 млрд грн.

Зокрема компанія ПБС в 2021 році збільшила виручку на 71% (на 3,3 млрд грн) до 7,7 млрд грн. Хмельницьке ШБУ-56 – на 91% (на 2,5 млрд грн) до 5,23 млрд грн.

Нагадаємо, компанія ПБС з оточення Ігоря Коломойського увійшла до ТОП-4 найбільших вигодоотримувачів «Великого Будівництва». У 2020 році ПБС збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

За даними ЗМІ, ТОВ «ПБС» записано на робітницю курорту «Буковель» Іванну Непік.