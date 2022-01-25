Стало відомо, де Зеленський проведе свій день народження

Своїх друзів і колег президент просить не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи

25 січня президент Володимир Зеленський святкує день народження. Сьогодні Зеленському виповнюється 44 роки і він проведе цей день на роботі. Як повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, вітати Зеленського можна перерахувавши кошти на доброчинність.

«У відповідь на ваші звернення повідомляю, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи.

Якщо хтось має бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх – буде найкращим подарунком для президента України в цей день», – написав він.

Далі Никифоров надав реквізити, за якими можна допомогти дитбудинкам:

Будинок дитини «Антошка», Краматорськ

Створений у 1943 році, за 75 років існування випустив біля 4000 вихованців, кожна друга дитина знайшла нову родину. Розрахований на 120 ліжок, 10 з яких у відділенні медико-соціальної реабілітації. На сьогодні прихистив понад 100 дітей, з яких третина – діти з інвалідністю, діти із затримкою розвитку, ВІЛ-позитивні. У будинку перебувають дітки від народження до 4 років.

КНП «Краматорський будинок дитини Антошка»

UA 093355480000026009053630903

АТ КБ «Приватбанк»

ЄДРПОУ: 05493800

Призначення платежу : благодійність

Керівник: Романов Анатолій Олексійович

Телефон: 050 048 46 74

Обласний будинок дитини №1, Львів

Створений ще у довоєнні роки. Тут живуть дітки від народження до 3-х років, або до 4-х, якщо з інвалідністю. Це позбавлені батьківської опіки, діти-сироти, із соціально-неадаптованих сімей, діти, від яких відмовилися батьки, з багатодітних сімей, діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі, діти з інвалідністю з різноманітним вродженими та набутими вадами. Зараз на вихованні - 68 дітей.

Обласний будинок дитини №1, Львів

КЗ Львівської обласної ради Будинок дитини №1

UA 888201720344251006300029209

Державна казначейська служба України

ЄДРПОУ: 01984369

Рахунок спецфонду, призначення платежу : благодійність

Керівник: Качановська Галина Петрівна

Телефон: 095 418 52 80

Боярський будинок дитини

Створений з метою догляду, виховання, медичної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей, батьки яких не мають можливості їх виховувати, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. В закладі 103 дитини, кожна п’ята – з інвалідністю. На території є недобудова. Окремий корпус стоїть незавершеним з 1989 року.

КЗ Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини міста Боярка»

UA 648201720314251004302019074

Державна казначейська служба України

МФО : 820172

УДРПОУ: 01994681

Призначення платежу : благодійність

Керівник (Голова комісії з реорганізації): Козир Олена Олександрівна

Телефон: 097 740 90 18

Криворізька міська дитяча лікарня №4

Лікарня приймає дітей від народження до 17 років. Має стаціонар та консультативно-діагностичний центр. 120 співробітників та 3 основні відділення – гастроентерологічне, інфекційне, педіатричне. Заклад потребує модернізації.

КНП Криворізька міська дитяча лікарня №4 Криворізької міської ради

UA253052990000026004030400679

АТ КБ «Приватбанк»

ЄДРПОУ 02007259

Призначення платежу : благодійність

Керівник: Кізяковська Ірина Павлівна

Телефон: 067 914 09 07

Дитяча міська лікарня, Полтава:

Є багатопрофільним спеціалізованим закладом, який надає лікувально-діагностичну, консультативну допомогу дітям з міста та області від 0 до 18 років, єдиним в області медичним закладом з проведення спеціалізованої хірургічної допомоги, лікування дітей з онкогематологічною та ендокринною патологією. На сьогодні потребує реконструкції та модернізації.

КП Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради

UA 753052990000026001041209464

АТ КБ «Приватбанк» міста Полтава

МФО 305299

ЄДРПОУ 01999684

Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність

Керівник: Савченко Лариса Петрівна

Додамо, що напередодні Зеленський обговорив із президентом Євроради підготовку нових санкцій проти РФ.

Також Зеленський провів засідання РНБО у понеділок.