Зеленський обіцяє ще 500 грн за бустер та можливість оплатити комуналку

У межах програми «Єпідтримка» буде додано ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення

У лютого буде розширена програма «єПідтримка» для літніх людей: вони матимуть можливість оплатити комунальні послуги за «ковідну» тисячу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 24 січня.

«Ширшою і більшою стає наша програма «єПпідтримка». В її межах від сьогодні тисячу гривень від держави люди старші 60 років зможуть витрачати на купівлю ліків. Крім цього, протягом місяця ми додатково розширимо програму для літніх людей: вони матимуть можливість використання цих коштів на оплату комунальних послуг», – сказав президент.

Крім того, програма буде поширена на українців віком 14-18 років.

«Крім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі, вони зможуть витрачати гроші і у сфері освіти – на освітні курси, освітні послуги, освітні програми тощо», – додав глава держави.

Окремо президент наголосив на бустерній дозі вакцини від коронавірусу.

«Бустерізація – це бустерна зона, третя доза. В межах програми «Єпідтримка» буде додано ще 500 гривень плюс для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення», – пообіцяв Зеленський.

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Зазначимо, МОЗ прогнозує, що кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени.

Також сьогодні стало відомо, що кряд визначив нову категорію українців, які зможуть купити ліки за «ковідну» тисячу.

Як відомо, від сьогодні «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом чотирьох місяців від моменту отримання. Інакше вони повернуться державі. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через інтернет.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.

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