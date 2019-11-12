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    Економіка та фінанси

    Компанія Ахметова закриває мережу супермаркетів «Брусничка»

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    У компанії Ріната Ахметова стверджують, що&nbsp;магазини мережі &laquo;Брусничка&raquo; на окупованому Донбасі приносили 80% всього прибутку - Компанія Ахметова закриває мережу супермаркетів «Брусничка»
    У компанії Ріната Ахметова стверджують, що магазини мережі «Брусничка» на окупованому Донбасі приносили 80% всього прибутку

    «Брусничка» втратила пів сотні магазинів на окупованих територіях та заборгувала понад 1 мільярд гривень

    Компанія «Український Рітейл», що входить до групи СКМ Ріната Ахметова, закриває мережу супермаркетів «Брусничка» через втрату магазинів на окупованих територіях та заборгованість у понад 1 мільярд гривень.

    Про це заявив генеральний директор «Українського Рітейла» Євген Хворостянко, в інтерв’ю НВ.

    «З моменту початку воєнного конфлікту на Донбасі «Український рітейл» позбувся 53 магазинів, що залишилися на непідконтрольній території. Це були найбільші магазини в мережі «Брусничка», вони приносили 80% всього прибутку», — говорить Хворостянко.

    Зазначається, що спочатку «Брусничка» переїхала і спробувала розвиватися у Дніпрі, але через високу конкуренцію ідея провалилась.

    Заборгованість компанії становить 1,098 млрд грн, сказано в ухвалі суду. Банкам компанія винна близько 186 млн грн, співробітникам — 6,5 млн грн. Але найбільша заборгованість, в розмірі 652 млн грн у ритейлера перед постачальниками.

    Повідомляється, що активів компанії не вистачить, щоб розрахуватися з усіма боргами. Балансова вартість активів «Українського рітейлу» становить близько 223 млн грн, а розмір дебіторської заборгованості — близько 34 млн грн.

    Зазначимо, що «Брусничк»а — це друга українська мережа після «Амстора» Вадима Новинського, яка закривається після початку війни на Донбасі. 3 жовтня Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» і відкрив ліквідаційну процедуру.

    До слова, «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова запускає новинний канал «Україна 24».

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