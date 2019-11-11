У світі побільшало доларових мільярдерів: серед них семеро українців



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Найбільше багатіїв у Північній та Південній Америці

У світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують мільярд доларів. Усього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них – українці.

Відповідне дослідження провели економісти у Billionaires insights.

Найбільше багатіїв у Північній та Південній Америці — понад 700 людей.

А найменше на островах Океанії. Там їх лише 36.

Кількість українських мільярдерів за рік залишилася незмінною — всього їх семеро:

Рінат Ахметов

Віктор Пінчук

Вадим Новинський

Геннадій Боголюбов

Ігор Коломойський

Петро Порошенко

Олександр Герега

Всі свої заощадження вони накопичили самостійно, а не отримали у спадок. Разом українські мільярдери володіють 13,6 мільярда доларів. Для прикладу, у сусідній Росії 98 мільярдерів, які разом володіють 421 мільярд доларів.