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    Економіка та фінанси

    У світі побільшало доларових мільярдерів: серед них семеро українців

    • Розсилка
    У світі побільшало доларових мільярдерів: серед них семеро українців

    Найбільше багатіїв у Північній та Південній Америці

    У світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують мільярд доларів. Усього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них – українці.

    Відповідне дослідження провели економісти у Billionaires insights.

    Найбільше багатіїв у Північній та Південній Америці — понад 700 людей.

    А найменше на островах Океанії. Там їх лише 36.

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    Кількість українських мільярдерів за рік залишилася незмінною — всього їх семеро:

    • Рінат Ахметов
    • Віктор Пінчук
    • Вадим Новинський
    • Геннадій Боголюбов
    • Ігор Коломойський
    • Петро Порошенко
    • Олександр Герега

    Всі свої заощадження вони накопичили самостійно, а не отримали у спадок. Разом українські мільярдери володіють 13,6 мільярда доларів. Для прикладу, у сусідній Росії 98 мільярдерів, які разом володіють 421 мільярд доларів.

    Петро Порошенко Ігор Коломойський Рінат Ахметов Вадим Новинський українці Віктор Пінчук
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