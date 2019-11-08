Ахметов нарешті зважився. Олігарх запускає новинний телеканал



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Медіагрупа Ріната Ахметова запускає новинний канал «Україна 24»

За концепцією, близько 15 годин на добу мовлення «Україна 24» становитимуть інформаційні програми

«Медіа Група Україна» Ріната Ахметова запускає новинний канал «Україна 24». Таке рішення 7 листопада на своєму засіданні узгодила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Телеканал «Ескулап TV» (ТОВ «Аспер 2011»), який входить до складу «Медіа Групи Україна», переоформив ліцензію через зміну логотипа і концепції мовлення. Тепер канал матиме назву «Україна 24».

За концепцією - це інформаційний канал. Близько 15 годин його мовлення на добу становитимуть інформаційні програми.

У пресслужбі «Медіа Групи Україна» зазначили, що концепт оновленого каналу і його програмна політика ще розробляються.

Ідея запуску інформаційного мовлення медійним холдингом Ахметова розглядалась ще більше 10 років тому. Але тоді структури олігарха не зважились на таке рішення.

У черговий раз про наміри перезапустити канал розповідав керівник нішевих каналів групи Іван Букреєв у 2018 року.

Нагадаємо, «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова купила цифровий телеканал «Ескулап TV» (ТОВ «Аспер 2011») на початку 2015 року. У минулому ТОВ «Аспер 2011» зареєстрували за тією самою адресою, що й інші канали, створені під конкурс 2011 року: ТОВ «Корона Санрайс» і ТОВ «Голдберрі». Усіх їх пов'язували з оточенням Олександра Януковича.

Згодом ТОВ «Корона Санрайс» (телеканал «Вінтаж») придбав власник Першої Української радіогрупи Андрій Карпій, а ТОВ «Голдберрі» купили власники телеканалу «Еспресо» і переоформили ліцензію.

«Ескулап TV» отримав три попередження Нацради за недотримання програмної концепції (перше - у вересні 2014 року, друге - в лютому 2015 року, третє - в серпні 2015 року). Зокрема, в ефірі каналу виявили тільки шість хвилин власного виробництва. Представники каналу також мали дискусію з Нацрадою щодо визначення жанрового наповнення.

З 2015 року Нацрада не мала претензій до телеканалу.